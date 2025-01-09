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「南投100碗」美食評鑑名單出爐　埔里清寶鹹油條獲「5碗」佳績奪冠

▲「南投100碗」美食評鑑名單出爐，埔里清保鹹油條名列78間入選美食店家之首。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投100碗」美食評鑑名單出爐，埔里清保鹹油條名列78間入選美食店家之首。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為展露南投在地美食的豐富度與多樣性，南投縣政府特地舉辦「南投100碗」美食評鑑，邀請10位美食專家及網紅等跨界名人擔任評審，選出78間各類美食店家：其中埔里鎮「埔里清寶鹹油條」一舉拿下「5碗」的最佳成績，南投市的「橋頭邊肉圓」、「包葉扣仔嗲」與埔里「蘇媽媽湯圓」，則各獲得「3碗」。

縣府新聞及行政處處長蔡明志近日特別前往獲選店家頒發認證獎狀鼓勵，包括小吃、原民料理、異國佳餚、冰飲點心等種類；他表示過去眾人對南投的印象，都是日月潭、溪頭等觀光景點，其實南投的在地美食不輸其他縣市，縣府期望透過此美食推薦活動，吸引更多人來暢遊並品嘗美食。

▲「南投100碗」美食評鑑名單出爐。（圖／南投縣政府提供）

位居入選78間店家榜單之冠的「埔里清寶鹹油條」已經營30年，老闆劉清寶強調，一直以來皆秉持著好品質、用心在做，目前漸由女兒劉子靜接手，陸續研發新口味，可加入蔥蛋、肉排、熱狗、埔里在地的茭白筍等配料，感謝各界的支持和肯定，讓他們更有信心。

▲「南投100碗」美食評鑑名單出爐。（圖／南投縣政府提供）

▲▼▼埔里蘇媽媽湯圓、中興新村包葉蚵仔嗲、南投市橋頭邊肉圓分獲「3碗」成績。

▲「南投100碗」美食評鑑名單出爐。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投100碗」美食評鑑名單出爐。（圖／南投縣政府提供）

位於南投市鬧區的「橋頭邊肉圓」是在地知名小吃創業51年，目前已傳承至第3代，用餐人潮始終絡繹不絕，老闆娘廖香菓表示從年輕時推攤車賣肉圓，到現在由孫輩接手，一向秉持新鮮食材，注重品質，才能打出口碑；位於中興新村南營路上的「包葉扣仔嗲」，每天一大早就聚集多位公嬤擔任志工，幫忙店家洗菜備料，成為社區長輩們聊天聚會的中心，南投市民代表王明洲表示，因為有長輩們的幫忙、減省了人工，加上老闆是批發菜商，所以價格便宜，也是該店最具特色和趣味之處。

「蘇媽媽湯圓」也是口碑相傳的埔里名店，老闆蔡碧淳表示，湯圓是很傳統的美食，但一定要按照傳統製作步驟才能做得好吃：從選米到製作過程，都不能偷工減料或省時間搶快，希望讓年輕一輩都能吃到最真最實在的好味道，未來會更嚴謹，將傳統美食傳承下去。

蔡明志強調，此次「南投100碗」評鑑票選中，特地集結飲食作家「盧怡安」、型男主廚「陳鴻」、演員「李千娜」、演員「雷嘉汭」、台語嘻哈音樂團體「草屯囝仔」、體育主播「卓君澤」、有趣市集創辦人「謝維智」、百萬Youtuber「視網膜」、知名美食影音創作者「鍾愛銅板美食的貪吃鬼」、美食部落客「Nash，神之領域」等10名評審，提供口袋美食名單，面向廣且公正；店家入選後也由縣府衛生局稽查通過、民眾可上網搜尋https://topic.udn.com/newstopic/nantou_100bowlsaward，按圖索驥、品嘗道地美食小吃。

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