政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德交「百億圓夢政策」成績單　棒球青年赴美見習返台

▲▼賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第二集聚焦賴清德最喜愛的棒球。（圖／賴清德YT）

▲賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第二集聚焦賴清德最喜愛的棒球。（圖／賴清德YT）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第二集聚焦賴清德最喜愛的棒球。

「追夢事務所」第二集節目以「強棒出擊築夢全壘打」為題，帶領台灣北中南東的青棒選手，前往棒球發源地——美國，跟世界頂尖的運科基地學習，並在加州的道奇隊與教士隊實地見習，從數據分析到球賽營運，深入球場內外的每一個細節。

內壢高中黃小宸表示，這次到洛杉磯天使隊的小聯盟，學習如何透過後勤工作幫助球隊，讓他收穫滿滿，他也是此行中少數的女性隊員，出發前便期許自己能以「女性棒球先行者」身份，用行動打破性別框架，讓更多女孩勇敢追求棒球夢。

新竹高中李育昇則觀察，美國球迷跟台灣球迷應援文化有很大的差異，並跟賴清德分享，自己最喜歡的投手是聖地牙哥教士隊的Joe Musgrove，以及日本的達比修有。賴清德聽後竟回，「我前兩天才碰到他」，讓球員們一臉驚訝，不過他隨即笑說，「開玩笑的！」。

平鎮高中的王麒翔、成功高中的許鈞翔，都認為借鏡國外經驗，更加了解運動科學如何實際幫助體能訓練；成功高中黃湛閎則明確闡明自己的目標，直言想在台灣提升運動員的教育機會，並完成全體年齡運動員的培養，「與其等待下一個大谷翔平，更想在台灣孕育出無數偉大球員的環境」。

據了解，「強棒出擊築夢全壘打」計畫，支持18位來自全台各地的高中生前往美國進行為期14天的圓夢行程，實地參訪美國大聯盟、小聯盟球隊、棒球運科訓練機構等，面向則從體能訓練、球技提升、防護與數據分析到行銷賽事管理，借鏡美國運動產業發展經驗，為圓夢青年拓展視野、助益台灣運動及棒球產業的發展。

此外，今年度青年圓夢成果展將於本週四（12/11）開展，期間每天將有圓夢青年現身說法，分享心路歷程，現場並邀集超過1,400位青年在展區展示圓夢成果，是賴政府力推的「青年百億海外圓夢基金計畫」政策所繳出的成績單，爲已經開跑的明年度圓夢計畫暖身。

 

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，最大震度達6強，造成多人受傷、多棟建築受損。對此，總統賴清德今（9日）表示，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問，面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。

賴清德青年圓夢棒球見習基層運動成果展

