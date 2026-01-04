高雄男陷投資陷阱　詐團誆「存越多回饋越多」320萬all in慘了

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局4日針對假交友詐騙手法提出預警：高雄市一名張男因透過交友軟體結識網友，誤信所謂「公司內部優惠活動」，最終落入假投資詐騙陷阱，損失高達新台幣320萬元。

刑事局表示，被害人在交友軟體「PRIDO」上認識暱稱「銘宸」男子，雙方互動熱絡後轉LINE聯繫。「銘宸」自稱任職於森永公司，稱公司與大同公司合作推出限時優惠，只要下載指定APP購買商品，可獲額外回饋金。張男不疑有他，下載「大同」APP並申辦會員。「銘宸」進一步指示他以虛擬貨幣購買商品，還可享10％加碼優惠，張男再下載「BingX」APP，購入新台幣1萬等值泰達幣（USDT），並轉入該APP消費，先購買標價1萬元吸塵器後，帳戶儲值金竟顯示為1萬5千元。

張男成功將1萬5千元領出，對此商業模式深信不疑。「銘宸」隨即勸說「存越多、回饋越多」張男就加碼投入、累計投入金額高達320萬元。直到張男打算一次提領所有獲利，發現帳戶無法出金，經聯繫對方失去回應，始驚覺遭詐。

刑事局提醒，近來詐騙集團常透過交友軟體培養信任關係，再以「投資回饋」、「公司內部優惠」、「限時活動」等話術誘騙被害人。詐騙流程多先讓被害人小額投入並成功出金，藉此降低戒心，隨後再要求下載來路不明的APP，並以虛擬貨幣轉帳或儲值方式不斷加碼，最終在投入大筆資金後即無法提領。民眾面對投資邀約應撥打165反詐騙專線查證，以免遭受重大損失。

