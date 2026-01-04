　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男陷投資陷阱　詐團誆「存越多回饋越多」320萬all in慘了

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局4日針對假交友詐騙手法提出預警：高雄市一名張男因透過交友軟體結識網友，誤信所謂「公司內部優惠活動」，最終落入假投資詐騙陷阱，損失高達新台幣320萬元。

刑事局表示，被害人在交友軟體「PRIDO」上認識暱稱「銘宸」男子，雙方互動熱絡後轉LINE聯繫。「銘宸」自稱任職於森永公司，稱公司與大同公司合作推出限時優惠，只要下載指定APP購買商品，可獲額外回饋金。張男不疑有他，下載「大同」APP並申辦會員。「銘宸」進一步指示他以虛擬貨幣購買商品，還可享10％加碼優惠，張男再下載「BingX」APP，購入新台幣1萬等值泰達幣（USDT），並轉入該APP消費，先購買標價1萬元吸塵器後，帳戶儲值金竟顯示為1萬5千元。

張男成功將1萬5千元領出，對此商業模式深信不疑。「銘宸」隨即勸說「存越多、回饋越多」張男就加碼投入、累計投入金額高達320萬元。直到張男打算一次提領所有獲利，發現帳戶無法出金，經聯繫對方失去回應，始驚覺遭詐。

刑事局提醒，近來詐騙集團常透過交友軟體培養信任關係，再以「投資回饋」、「公司內部優惠」、「限時活動」等話術誘騙被害人。詐騙流程多先讓被害人小額投入並成功出金，藉此降低戒心，隨後再要求下載來路不明的APP，並以虛擬貨幣轉帳或儲值方式不斷加碼，最終在投入大筆資金後即無法提領。民眾面對投資邀約應撥打165反詐騙專線查證，以免遭受重大損失。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

快訊／高雄大寮1男子陳屍農地

金門茅山塔雜草火警　強風助燃多點延燒近3600平方公尺

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

快訊／找到了！澎防部30歲上士潛水失蹤　8天後尋獲冰冷遺體

網路買家稱「付款異常」　屏東母女求助警...果然又是詐騙

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

軍營內兩度性侵同袍！雙雙染梅毒　淫男「無悔意」重判7年

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

快訊／高雄大寮1男子陳屍農地

金門茅山塔雜草火警　強風助燃多點延燒近3600平方公尺

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

快訊／找到了！澎防部30歲上士潛水失蹤　8天後尋獲冰冷遺體

網路買家稱「付款異常」　屏東母女求助警...果然又是詐騙

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

軍營內兩度性侵同袍！雙雙染梅毒　淫男「無悔意」重判7年

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

【大學長交響樂團】香港貨車喇叭當樂器演奏慶祝新年！遊覽車加演《Baby Shark》

社會熱門新聞

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／台中1歲5月大男嬰疑嗆奶送醫不治

屏東女騎士衝進土地公廟　左小腿遭歪斜廟體夾困亡

即／找到了！澎防部30歲上士潛水失蹤　8天後尋獲

1年嘿咻200次搞大15歲女友肚子　男被輕判

猜拳輸就陪睡！姊妹慘遭性侵188次

快訊／快改道！　國1今早火燒車1男命危

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

即／基隆男「10F直墜1F」　送醫搶救仍不治

更多熱門

相關新聞

快訊／203萬人注意！0050每股配1元　最後買進日1／21

快訊／203萬人注意！0050每股配1元　最後買進日1／21

採半年配、擁有逾203萬受益人的元大台灣50（0050）ETF今（2）日公告配息1元， 較上次分割後首配息金額有所增加，以今日收盤價66.95元估算，年化配息率約3%。

在地人7000萬無貸款收肯德基花壇店　1年進帳260萬租金

在地人7000萬無貸款收肯德基花壇店　1年進帳260萬租金

收買22家缺錢公司帳戶　8個月洗錢25億

收買22家缺錢公司帳戶　8個月洗錢25億

AI股2025太夯！一表看台股科技ETF報酬率前十　30%獲利入袋

AI股2025太夯！一表看台股科技ETF報酬率前十　30%獲利入袋

中國力求穩投資振經濟　2026年投1.3兆元

中國力求穩投資振經濟　2026年投1.3兆元

關鍵字：

刑事局投資假交友詐騙

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面