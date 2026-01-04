以前冬天穿5、6件衣服「現在最多3件」！網共鳴：冷到吐白煙成過去

▲網友提到，小時候冬天都穿好幾件衣服，現在頂多穿3件就夠了，眾人熱議並回憶以前冬天的樣子，圖為示意圖。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

最強冷空氣來襲，各地天氣急凍，民眾出動電暖器，穿起保暖衣物禦寒。近日有網友發文表示，記得以前冬天寒流來，都要穿到6件衣服，現在頂多2、3件就夠暖了，是真的沒有以前冷？還是衣服功能愈來愈好。貼文引起網友同感，有人回憶表示，「以前最多穿過10件衣服、2件褲子」，還有人說，小時候會跟同學比賽，看誰穿比較多件。

一篇貼文引發眾人回憶以前的冬天

這名網友是在Threads發文表示，印象中小時候冬天，出門都要穿3、4件衣服，寒流來時，甚至會穿到6件，但現在只要穿2件，再加外套頂多3件就夠了，她好奇發問，「真的是不冷了嗎，還是衣服的功能越來越好了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，引發網友共鳴，紛紛留言提到過去的回憶，「小時候還會跟同學比賽，看誰穿比較多件衣服」、「我住陽明山，30年前出門上學最多穿過14件衣服」、「國小有一次最多穿10件衣服、2件褲子，跌倒都不會痛」、「以前的衣服、外套幾乎都是棉質，外套鋪棉但都不防風，所以就算穿很多件都還是很冷。」

也有不少網友提到天冷哈氣冒白煙的景象，「在台南上學時，偶爾呼吸還看到吐白煙，來台北這10年左右再也沒看到」、「小時候冬天喜歡玩哈氣冒白煙，現在都沒有了。」

穿得比以前少 網友指「全球暖化」+「發熱衣出現」

還有人認真分析原因，指有兩個原因都有，「全球暖化很嚴重，以前真的動不動溫度就剩個位數…另外就是衣服科技變強了，以前只有純棉材質高領衣服，會吸溼氣+穿起來重而且要穿好幾層才會暖，現在一件羽絨外套或是發熱衣就又輕又保暖了。」有網友認為，「現在機能布料、暖氣家電或加熱小物，可以很全面應用在生活上，真的舒適很多。」



更多鏡週刊報導

遇股災也不跑！神人長抱4年「0050正二」 報酬率169%驚呆全網：心臟很大顆

邱毅座車逆向擋道！離譜違規挨轟「真唱邱」 大安分局警方出手了

別讓她凍壞！心疼「合歡山警察小姐姐」雪地站崗 民眾寄300袋薑茶送暖