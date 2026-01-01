醫師曝從肚子可看出有沒有「特權」！網笑：我要努力惹

▲醫師姜冠宇表示，肚子（腹圍）反映了壓力。（示意圖，取自pexels）

許多上班族長期久坐，如果沒有控制飲食、適度運動，長期下來很可能造成健康出現問題。醫師姜冠宇昨（31）日po文，提到可以用很簡單的方式衡量當代的人有沒有「特權」，因為肚子（腹圍）反映了壓力，又同時顯示了資源，包含金錢與時間，「能不能讓你管理你的體態」。

民眾黨主席黃國昌昨天po出自己增肌、減脂成功照片引起話題。姜冠宇於臉書po文，指可以用很簡單的方式衡量當代有沒有「特權」，之前公衛教授上課有提過，衡量一個人的社會經濟地位：「你的肚子是平的，還是大腹便便？」因為肚子（腹圍）反映了壓力，又同時顯示資源，包含金錢與時間，「能不能讓你管理你的體態」。

姜冠宇補充透露，可以觀察那些拚到有一定成就但是肚子有點大的白領階人士，他們成就可能真的是犧牲諸多換來的，像是犧牲睡眠、增加壓力，甚至有時還有人情壓力，需要跟人家應酬喝酒，「號稱壓力激素的皮質醇不會放過你的腹圍的。」反觀有特權的人，會有比較多的睡眠。

姜冠宇更提到雖然有抽脂手術、瘦瘦針等工具，但這除了要一筆預算，也要後續的管理，像是飲控、運動與睡眠還是免不了，而持續有壓力的人，最後在體態管理還是會最終失敗的。他認為在現在這個時代很內捲的，生活挫折都會讓肚子變大，「如果你體脂率低且肚子是平的，基本上你沒有贏過99%也贏過98%的人了。」

該篇po文曝光後，有一些網友跑來留言，「肚子平了就會有特權，我要努力惹」、「看看那身肌肉要花多少時間與金錢才能練得出來。且健康餐很貴。光吃便宜的澱粉易胖 ，還是要選白肉。」「醫師說到重點了……」。



