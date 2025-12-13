客留2星負評「拉麵口味普又貴」！老闆怒：要多高級？以為吃日料？

▲客人留負評惹怒老闆。（示意圖／取自unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

食物好不好吃見仁見智，但遇到批評，店家也可能火力全開反擊。一間拉麵店近日在Google Maps被留下兩顆星的評價，客人批評湯頭跟麵條都普通，屬於吃粗飽類型，老闆看到評論後氣炸，「拉麵店你要吃什麼高級？點個背脂清湯就在評論？做湯做醬都很用心，但我就是沒有要搞得很彆扭。」

粉專「一百五」轉發拉麵店老闆在Threads的文章，客人留言「一進門聞味道，大概就能猜到，這不是我會喜歡的拉麵口味」，不論拉麵本體還是湯頭都差強人意，價位也偏高，唯一的優點就是可以續麵，屬於吃粗飽類型。

拉麵店老闆看完後直言，從以前就強調，「我們家就是暴力的美味」，做湯做醬一直都很用心，沒有要搞得很複雜，價格貴是因為用料很足，「拉麵店你要吃什麼高級？你以為你在吃日料？」老闆坦言，不怕客人留負評，但是看不慣自以為是的人，「吃一碗就想定別人生死，吃一碗麵就評論整間店優劣，社會化不足就少上一點網，我們家真的很難吃，好噁心好油膩喔。」

老闆坦言，不介意一顆星的評論，但希望可以留下建設性的言論，讓店家有改進的方向，「不好吃也無所謂，我會不理解何謂主觀嗎？」

貼文曝光，掀起網友熱論，「吃出優越感的拉麵豚真的很白癡，然後店家可以冷靜點」、「一進門聞到不滿意怎麼不滾」、「為什麼要浪費時間回應白痴評論？怎麼不花時間好好感謝評五顆星的客人」、「這種評論沒什麼參考價值，哪裡不好吃也不講一下」。

但也有網友認為老闆情緒太激動了，「好像在台灣開拉麵店的老闆都非得要這麼嗆才行」、「做拉麵做出優越感了喔？笑死」、「一次拉麵得吃三五碗才能評論，那是很有生活了」。