《風吹風吹台南起妃》正式發表　陳亭妃用四季之風唱守護家鄉

▲民進黨立法委員陳亭妃31日發表競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同出席記者會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立法委員陳亭妃31日正式發表競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同召開記者會。歌曲以「風」為核心意象，串聯春、夏、秋、冬四季，訴說一位長期走在第一線、陪伴台南走過歲月的政治工作者，對家鄉的情感與承諾。

《風吹風吹台南起妃》歌詞從春天的微風寫起，描繪如母親叮嚀般的溫柔守望；夏天的風，吹過嘉南平原，映照基層奔走與打拚的身影；秋天的風，伴隨海浪，承載著夢想與希望；而到了冬天，風不再只是季節變化，而象徵歷史與民主的延續，帶著台南的夢、台灣的夢，一起向前飛翔。

陳亭妃表示，這首歌不是為了選舉而寫，而是「為台南而唱」。她指出，歌曲其實早在8年前就完成，直到現在才正式發表，回顧這段期間所拍攝的行動紀錄影片，無論是風災現場、基層勘查、市場走訪、深夜會勘或清晨出門，畫面中她始終站在第一線，與鄉親一起面對挑戰，「這首歌，就是把這些年來的畫面，用四季的風一次唱出來。」

作曲人施伯鋒分享，創作時腦海中浮現的並非政治口號，而是一個「家」的意象。他形容台南像母親、像鄰居，也像每天會遇見的阿伯阿嬤，因此歌詞刻意採用貼近日常生活的語言，旋律則保留溫暖與力量感，希望讓人一聽就想起家鄉的風，以及願意留下來守護土地的人。

陳亭妃強調，自己一路從春夏秋冬走來，始終相信「政治不是一時的熱鬧，而是一輩子的陪伴」。她說，風會一直吹，時代會持續前進，但守護家鄉的心不會改變，「我希望這首歌，能陪著大家一起走，也陪著台南走向下一個更好的季節。」

歌曲在編曲上，特別安排由女聲先行帶領，象徵台南400年來需要一位女性市長的時代期待，接著加入童聲與男聲呼應，象徵家庭中母親、父親與孩子共同累積的信任與情感，呈現「家」的完整樣貌。

《風吹風吹台南起妃》目前已正式上線，陳亭妃也邀請市民朋友一同聆聽，感受風的方向，帶著台南的夢、台灣的夢，歡喜來飛、勇敢來飛。