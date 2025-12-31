　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《風吹風吹台南起妃》正式發表　陳亭妃用四季之風唱守護家鄉

▲民進黨立法委員陳亭妃31日發表競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同出席記者會。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立法委員陳亭妃31日發表競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同出席記者會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立法委員陳亭妃31日正式發表競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同召開記者會。歌曲以「風」為核心意象，串聯春、夏、秋、冬四季，訴說一位長期走在第一線、陪伴台南走過歲月的政治工作者，對家鄉的情感與承諾。

《風吹風吹台南起妃》歌詞從春天的微風寫起，描繪如母親叮嚀般的溫柔守望；夏天的風，吹過嘉南平原，映照基層奔走與打拚的身影；秋天的風，伴隨海浪，承載著夢想與希望；而到了冬天，風不再只是季節變化，而象徵歷史與民主的延續，帶著台南的夢、台灣的夢，一起向前飛翔。

陳亭妃表示，這首歌不是為了選舉而寫，而是「為台南而唱」。她指出，歌曲其實早在8年前就完成，直到現在才正式發表，回顧這段期間所拍攝的行動紀錄影片，無論是風災現場、基層勘查、市場走訪、深夜會勘或清晨出門，畫面中她始終站在第一線，與鄉親一起面對挑戰，「這首歌，就是把這些年來的畫面，用四季的風一次唱出來。」

作曲人施伯鋒分享，創作時腦海中浮現的並非政治口號，而是一個「家」的意象。他形容台南像母親、像鄰居，也像每天會遇見的阿伯阿嬤，因此歌詞刻意採用貼近日常生活的語言，旋律則保留溫暖與力量感，希望讓人一聽就想起家鄉的風，以及願意留下來守護土地的人。

▲民進黨立法委員陳亭妃31日發表競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同出席記者會。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，自己一路從春夏秋冬走來，始終相信「政治不是一時的熱鬧，而是一輩子的陪伴」。她說，風會一直吹，時代會持續前進，但守護家鄉的心不會改變，「我希望這首歌，能陪著大家一起走，也陪著台南走向下一個更好的季節。」
歌曲在編曲上，特別安排由女聲先行帶領，象徵台南400年來需要一位女性市長的時代期待，接著加入童聲與男聲呼應，象徵家庭中母親、父親與孩子共同累積的信任與情感，呈現「家」的完整樣貌。

《風吹風吹台南起妃》目前已正式上線，陳亭妃也邀請市民朋友一同聆聽，感受風的方向，帶著台南的夢、台灣的夢，歡喜來飛、勇敢來飛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

更多熱門

相關新聞

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃宣布，自1月1日至1月11日啟動「女力市長•鐵馬精神」行動，將以鐵馬橫跨台南37區，向鄉親拜託在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」。立委王世堅30日現身力挺，不僅以行動支持，更贈送一枚象徵意義濃厚的巨大「勳章」，被外界形容為「扶龍王來了」。

王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

台南議長跑票事件陳亭妃喊「關我什麼事」　郭國文：羞辱台派支持者

台南議長跑票事件陳亭妃喊「關我什麼事」　郭國文：羞辱台派支持者

陳亭妃清晨掃善化牛墟：我已準備好承擔台南

陳亭妃清晨掃善化牛墟：我已準備好承擔台南

瞄準下一個世代陳亭妃拋「交通七彩行、福利六都齊」政見

瞄準下一個世代陳亭妃拋「交通七彩行、福利六都齊」政見

關鍵字：

風吹陳亭妃四季之風守護家鄉

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面