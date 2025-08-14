行人違規造成駕駛未禮讓行人　蘇清泉向交通部爭取「勸導不開罰」

▲蘇清泉爭取汽機車駕駛人「若行人違規造成未禮讓行人則與予勸導不予開罰」。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

政府為改善「行人地獄」形象，新規定要求汽機車經過行人穿越道時，必須與行人保持至少3個枕木線距離，否則將罰款1200至6000元。立委蘇清泉辦公室接獲路陳情，該規定雖立意良好，但若駕駛依綠燈行駛時，行人卻闖紅燈突然衝出，車輛緊急煞車後距離不足，仍可能被檢舉開罰，顯然不合理。經他邀交通部與警政署協調，確認遇此類「非不得已」情況，可採勸導方式免予處罰。

蘇清泉表示，為了洗脫行人地獄汙名，政府在交通法規上做了許多加嚴措施，其中一個是加大取締在行人穿越道上汽機車不禮讓行人 的力度。具體來說，是汽機車在斑馬線上與行人要距離3個枕木線，否則罰金為1200至6000元。

他說，這樣的規範看似合理，但現實上欠缺周延，如汽機車依燈號行駛行經斑馬線，卻突然遇到行人闖紅燈竄出，車輛急煞停下，但此時距離行人已經不足3個枕木線，被鋪天蓋地的正義魔人檢舉而遭罰，豈不冤枉？

蘇清泉辦辦公室上述情狀，即邀交通部、#警政署前來協調，日前收到交通部回函，確認「『因客觀具體事實，致違反本條例規定係出於不得已之行為。』得對其施以勸導，免予舉發 之見解，應屬妥適。」的結論。

儘管如此，他還是要提醒民眾，騎車駕車行經行人穿越道，仍應減速慢行，隨時注意可能出現的行人，以安全為要，希望大家都能開開心心出門、平平安安回家。