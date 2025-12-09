自行車騎士看仔細！　禁止騎乘於未開放共道的人行道

▲人車共道行人優先，騎樓禁行YouBike。（圖／新北市政府交通局提供，以下同）

經常可見YouBike穿梭大街小巷，新北市交通局表示，在交通法規中，YouBike 2.0、YouBike2.0E都屬「慢車」，原則禁止騎乘人行道及騎樓，僅有例外在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段開放YouBike騎乘，且在人車共道路段仍需優先禮讓行人。違反規定者，可處新臺幣300元至1200元的罰鍰及北北桃公共自行車違規記點。

交通局簡任技正吳政諺表示，YouBike因不須考取駕駛執照，加上近年來新北市各區廣設公共自行車YouBike租賃站，捷運站、公園、學校和商圈增設許多站點，YouBike成為市民出行的最佳選擇，但許多人卻在不清楚交通規則情況下就騎車上路。

吳政諺說，YouBike 2.0是腳踏自行車、YouBike2.0E是電動輔助自行車，除非人行道設置有行人及自行車專用標誌(遵22-1)，否則依據交通法規慢車相關規定均禁止行駛於人行道上。別以為可以任意把自行車騎在人行道及行人穿越道上，甚至以為酒後騎YouBike不構成酒駕。

交通局表示，騎乘在人車共道的人行道時，仍需以行人通行為優先；另外，現行交通法規行穿線(斑馬線)為行人專用，任何車輛都不能在上面行駛，提醒YouBike使用者在行穿線應下車牽行，如YouBike騎乘行穿線或未設牌面之一般人行道，違者依道路交通管理處罰條例第74條可處300元至1200元罰緩。

交通局也提醒，北北桃3市自113年7月已實施北北桃公共自行車違規記點與停權機制，針對騎乘YouBike闖紅燈、雙載、車道上逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道及行穿線、邊騎YouBike邊使用手機等危險行為之YouBike會員記點，滿3點停權14天、滿7點停權1年。另外，吸食含有依托咪酯(Etomidate)菸彈及奶茶煙騎乘YouBike屬毒駕，毒駕與酒駕YouBike經警方取締，YouBike騎士除面臨刑事與行政處罰外，YouBike會員帳號可停權2年，遭停權會員帳號屆時全臺YouBike皆無法租借。

交通局最後提醒，民眾可上全國法規資料庫查閱「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全規則」等交通管理與處罰相關規定(https://reurl.cc/lagZvl)，亦可至本局公共自行車專區(https://reurl.cc/NN4G0n)查詢北北桃公共自行車違規記點與停權機制舉發流程及規定，騎乘YouBike請遵守規則，共同維護新北市公共安全。

