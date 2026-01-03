才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

▲馬杜洛被美國活捉前一天，才剛會見完中國特使。（圖／翻攝自馬杜洛臉書）



文／中央社



美軍今天對委內瑞拉發動攻擊後，美國總統川普宣布已逮獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，正將兩人押送離境。就在前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

美國今天對委內瑞拉發動攻擊後，多名網友在社群轉發馬杜洛（Nicolas Maduro）2日會見中國政府拉美事務特別代表邱小琪的影片，並指中方代表團應該在當地目睹了美軍夜襲過程。

馬杜洛2日在其IG公布與中國代表團會面的影片與照片。他說，今天與中國國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，委內瑞拉與中國是兄弟情誼，雙方重申兩國的堅固聯繫。

另據美國有線電視新聞網（CNN）西班牙頻道昨晚報導，馬杜洛2日在總統府觀花宮（Miraflores Palace）會見邱小琪及其代表團。出席的還有中國駐委內瑞拉大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也參加了會見。

▲馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團。（圖／翻攝自馬杜洛臉書）



委內瑞拉總統府表示，這次會晤「重申了卡拉卡斯和北京之間堅定不移的兄弟情誼，尤其是在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力於為全球南方國家人民爭取主權發展」。

馬杜洛政府稱，邱小琪「重申中國和委內瑞拉是堅定不移的戰略夥伴」，中方代表團的到訪體現了中國對雙邊關係的重視，「不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友」。

報導提到，北京代表團此次訪問委內瑞拉正值緊張局勢升級之際，美國加大了對委內瑞拉的軍事壓力，近期並發生油輪攔截事件。

北京譴責這些攔截行為「嚴重違反國際法」，並在去年12月底兩國外長的通話中向卡拉卡斯保證，中國反對「一切形式的單邊主義和恐嚇」。