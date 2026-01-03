　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

▲馬杜洛被美國活捉前一天，才剛會見完中國特使。（圖／翻攝自馬杜洛臉書）

▲馬杜洛被美國活捉前一天，才剛會見完中國特使。（圖／翻攝自馬杜洛臉書）

文／中央社

美軍今天對委內瑞拉發動攻擊後，美國總統川普宣布已逮獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，正將兩人押送離境。就在前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

美國今天對委內瑞拉發動攻擊後，多名網友在社群轉發馬杜洛（Nicolas Maduro）2日會見中國政府拉美事務特別代表邱小琪的影片，並指中方代表團應該在當地目睹了美軍夜襲過程。

馬杜洛2日在其IG公布與中國代表團會面的影片與照片。他說，今天與中國國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，委內瑞拉與中國是兄弟情誼，雙方重申兩國的堅固聯繫。

另據美國有線電視新聞網（CNN）西班牙頻道昨晚報導，馬杜洛2日在總統府觀花宮（Miraflores Palace）會見邱小琪及其代表團。出席的還有中國駐委內瑞拉大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也參加了會見。

▲馬杜洛被美國活捉前一天，才剛會見完中國特使。（圖／翻攝自馬杜洛臉書）

▲馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團。（圖／翻攝自馬杜洛臉書）

委內瑞拉總統府表示，這次會晤「重申了卡拉卡斯和北京之間堅定不移的兄弟情誼，尤其是在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力於為全球南方國家人民爭取主權發展」。

馬杜洛政府稱，邱小琪「重申中國和委內瑞拉是堅定不移的戰略夥伴」，中方代表團的到訪體現了中國對雙邊關係的重視，「不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友」。

報導提到，北京代表團此次訪問委內瑞拉正值緊張局勢升級之際，美國加大了對委內瑞拉的軍事壓力，近期並發生油輪攔截事件。

北京譴責這些攔截行為「嚴重違反國際法」，並在去年12月底兩國外長的通話中向卡拉卡斯保證，中國反對「一切形式的單邊主義和恐嚇」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

【愛會消失的對嗎】目睹奴才偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：渣男！

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

更多熱門

相關新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動大規模軍事打擊行動，並證實「活捉」委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子。委國副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）就發出聲明要求美國立即提供「活著的證據」。多國也發聲譴責美國行徑。

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

防堵滲透！川普逼瀚孚光電剝離涉美晶片資產

防堵滲透！川普逼瀚孚光電剝離涉美晶片資產

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

林岱樺指美日台三大領袖為她政策背書　自稱死過一次「被糟蹋一年」

林岱樺指美日台三大領袖為她政策背書　自稱死過一次「被糟蹋一年」

關鍵字：

馬杜洛川普

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面