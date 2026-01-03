　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防堵滲透！川普逼瀚孚光電剝離「涉美晶片資產」：涉及國家風險

▲▼美國中國晶片。（圖／路透）

▲美國總統川普2日以國家安全為由發布行政命令，下令強制剝離瀚孚光電（HieFo）公司收購的與半導體相關的資產。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普再度以國家安全為由，出手阻止與中國背景相關的半導體交易。白宮近日發布行政命令，要求總部設於美國德拉瓦州的光子晶片製造商瀚孚光電（HieFo）在180天以內，全面剝離其於2024年收購的美國Emcore公司晶片與晶圓製造相關資產。此案被視為美國政府在美中科技競爭下，持續強化對涉中企業投資與技術流向的審查與限制。

根據《路透社》，川普於當地時間2日發布的行政命令指出，瀚孚光電由「一名中國公民控制」，其收購美國紐澤西州航太與國防供應商Emcore部分業務的交易，可能「威脅美國國家安全」。川普並未在命令中點名相關人士，也未具體說明國安疑慮的內容，但仍明確裁定該交易「即刻禁止」。

行政命令要求，瀚孚光電須在180天內，剝離對Emcore相關資產的所有權與權利，且剝離過程將由美國海外投資委員會（CFIUS）全程監督。在交易完全撤銷並經核查前，瀚孚光電不得接觸相關資產或任何非公開技術資訊，也不得進行重組、轉讓或遷移業務等行為。CFIUS同時保留審計權，並可採取額外措施確保合規。

▲▼美國總統川普2025年12月31日在佛州海湖莊園新年派對發表演說。（圖／路透）

▲美國總統川普2025年12月31日在佛州海湖莊園新年派對發表演說。（圖／路透）

美國財政部指出，CFIUS在調查中認定該交易存在國安風險，但同樣未對外說明具體風險內容。瀚孚光電與Emcore截至目前尚未對此發表公開回應。

資料顯示，該筆交易金額約為300萬美元。Emcore曾表示，瀚孚光電以約292萬美元收購其已終止的晶片業務與磷化銦（InP）晶圓製造相關資產，包括設備、合約、智慧財產權，以及位於加州阿爾罕布拉的晶圓製造庫存。該交易於2024年4月底完成，Emcore之後轉為私有公司。

瀚孚光電的產品應用涵蓋資料中心、電信、AI互聯與光學感測。公司曾對外表示，此次收購屬於管理層收購（MBO），象徵承接Emcore逾40年的光電技術基礎，並有助於拓展全球市場。

該公司資料顯示，瀚孚光電由張根造（Genzao Zhang）與Harry Moore共同創辦。張根造曾任Emcore工程副總裁，Moore則為前Emcore高階銷售主管。

