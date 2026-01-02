夜闖前女友家！惡男33cm長刀猛刺現任　警被「捅出3個洞」傷心臟

▲彭男持刀埋伏在前女友家，見到人便立即衝出攻擊。（資料圖／記者許權毅翻攝）

記者戴若涵／台中報導

台中市工學二街一處社區大樓2024年聖誕節發生攻擊事件！一名彭姓男子因不滿前女友與他分手，竟闖入前女友住家搞破壞。前女友與現任男友前往警局聲請保護令，孰料，彭男竟埋伏在住處，見前女友與員警一行人現身，竟持刀猛捅員警造成對方心臟、腹部等傷害，傷勢相當嚴重，所幸經緊急送醫搶救後保住一命，日前二審判決結果出爐。

回顧整起案發經過，彭男與李姓女子為前男女友關係，他因不滿李女其分手，2024年12月25日凌晨3時許，先前往李女住處按電鈴騷擾，李女與洪姓現任男友因聽到大支美工刀的聲音不敢開門，半小時後又聽到彭男用滅火器噴門外鞋子的聲音，便打電話報警。員警抵達現場後，一行人返回派出所聲請保護令。

抵達派出所後，李女打開家中的寵物監視器驚見彭男已利用還沒歸還的鑰匙潛入李女住處，並持28公分長刀破壞李女家中的沙發、床、電視櫃以及化妝台等物，嚇得拜託警方陪同回住處，孰料，彭男竟埋伏在餐廳處，一見李女現身，便持刀試圖朝李女腹部猛刺。

員警A見狀衝上前噴灑辣椒水制止，但彭男仍持另一把33公分的長刀，朝A的胸部、腹部猛刺3刀，員警B迅速上前阻擋，手部也遭彭男砍傷，洪男則是從彭男後方協助2警壓制，彭男為了掙脫束縛，轉身再刺洪男的腰部，一共釀成3傷。

▲洪男製作筆錄時稱身體不舒服遭送醫。（圖／ETtoday資料照）

員警A起初見到員警B手部遭劃傷，隨後打開背心才發現衣服上有3個洞，胸部、腹部都在滴血，經送醫搶救後發現，他受有左側前胸壁穿刺傷、左上四分之一腹壁、皮下氣腫、疑似氣胸、疑似心包膜損傷等傷勢；洪男則是受有額頭1公分開放性傷口、右腰部3×3公分的穿刺傷，深度達8公分，所幸經送醫後，3人均無生命危險。

台中地方法院依照毀損罪將彭男判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，殺人未遂罪判處有期徒刑7年，另依照傷害罪判處有期徒刑9月，其中不得易科罰金部分，判處應執行有期徒刑7年5月；案經上訴二審，台中高分院考量彭男與洪男以45萬元達成和解，改判7年3月。