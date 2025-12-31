　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「史上最挑釁」環台軍演落幕？　彭博：海警船遠離、共機擾台減少

共軍軍演,中共軍演▲▼中國人民解放軍東部戰區2025年12月30日發布的台灣週邊演習的影片截圖。（圖／路透）

▲ 解放軍東部戰區30日發布在台灣週邊演習畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國人民解放軍連續2天圍台軍演似乎已經落幕，儘管北京當局未正式宣布「正義使命-2025」演習結束，但外媒指出，多項跡象顯示這場「史上最具侵略性」的軍事行動正在降溫。台灣官員透露，參與演習的中國海警船正遠離台灣；共機侵擾次數也顯著減少。

一名要求匿名的台灣海巡署官員向《彭博》證實，參與此次演習的中國海警船隻正「緩慢駛離」台灣海域，但我方仍持續密切監控其動向。另據台灣國防部最新統計，截至31日凌晨的24小時內偵獲進入敏感空域的共機數量僅35架次，較前一天的90架次大幅下降。

《彭博》指出，此次軍演最受矚目的是其「突破性」挑釁行為，中國軍艦首次跨越台灣24海浬鄰接區界線，解放軍發射的火箭彈也落入該區域內。這條界線意義重大，因為台灣在此範圍內擁有稅務、移民及環境保護等執法權。

英國政府批評此舉「加劇台海緊張局勢，提高局勢升級的風險」；歐盟也呼籲中國「保持克制，避免任何可能進一步加劇緊張情勢的行動」，並強調反對「任何單方面改變現狀的行為」，法國、德國、澳洲及紐西蘭等國也紛紛表達關切。

中國駐倫敦大使館對此強硬反擊，稱台灣問題屬中國內政，「任何國家都無權發表不負責任的評論。」中國國台辦發言人張晗31日也在例行記者會上重申，軍演是對「台獨分裂勢力和外部干涉」的嚴厲警告，但未透露演習是否已經結束。

此次大規模軍演被指為中國對美國批准高達110億美元對台軍售案的報復，為歷來規模最大的對台軍事援助之一，引發北京當局強烈不滿。演習期間台灣部分離島航班受到干擾，但國際航線大致維持正常運作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

更多熱門

相關新聞

陸海警「罔顧船舶」侵擾金門　國台辦：無稽之談

陸海警「罔顧船舶」侵擾金門　國台辦：無稽之談

解放軍「正義使命2025」聯合軍演尚未結束，大陸海警加入演習29日至30日再次進入金門「禁止水域」執法巡查，我海巡部門稱，「大陸海警執意編隊侵擾，罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險」。對此，大陸國台辦今（31）日指出，「兩岸同屬一個中國，台灣、澎湖、金門、馬祖都是中國的一部分，根本不存在所謂的『禁止水域』。」

批美停止武裝台灣！　國台辦：慎之又慎處理台灣問題

批美停止武裝台灣！　國台辦：慎之又慎處理台灣問題

被陸禁止入境！日議員宣布訪台

被陸禁止入境！日議員宣布訪台

中國海警14艘船侵擾台灣海域　海巡署艦艇多點監控

中國海警14艘船侵擾台灣海域　海巡署艦艇多點監控

CNN：北京藉軍演回應史上最大美台軍售

CNN：北京藉軍演回應史上最大美台軍售

關鍵字：

標籤:中國軍演台海局勢共機侵擾國際反應軍事動態

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面