「史上最挑釁」環台軍演落幕？　彭博：海警船遠離、共機擾台減少

▲ 解放軍東部戰區30日發布在台灣週邊演習畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國人民解放軍連續2天圍台軍演似乎已經落幕，儘管北京當局未正式宣布「正義使命-2025」演習結束，但外媒指出，多項跡象顯示這場「史上最具侵略性」的軍事行動正在降溫。台灣官員透露，參與演習的中國海警船正遠離台灣；共機侵擾次數也顯著減少。

一名要求匿名的台灣海巡署官員向《彭博》證實，參與此次演習的中國海警船隻正「緩慢駛離」台灣海域，但我方仍持續密切監控其動向。另據台灣國防部最新統計，截至31日凌晨的24小時內偵獲進入敏感空域的共機數量僅35架次，較前一天的90架次大幅下降。

《彭博》指出，此次軍演最受矚目的是其「突破性」挑釁行為，中國軍艦首次跨越台灣24海浬鄰接區界線，解放軍發射的火箭彈也落入該區域內。這條界線意義重大，因為台灣在此範圍內擁有稅務、移民及環境保護等執法權。

英國政府批評此舉「加劇台海緊張局勢，提高局勢升級的風險」；歐盟也呼籲中國「保持克制，避免任何可能進一步加劇緊張情勢的行動」，並強調反對「任何單方面改變現狀的行為」，法國、德國、澳洲及紐西蘭等國也紛紛表達關切。

中國駐倫敦大使館對此強硬反擊，稱台灣問題屬中國內政，「任何國家都無權發表不負責任的評論。」中國國台辦發言人張晗31日也在例行記者會上重申，軍演是對「台獨分裂勢力和外部干涉」的嚴厲警告，但未透露演習是否已經結束。

此次大規模軍演被指為中國對美國批准高達110億美元對台軍售案的報復，為歷來規模最大的對台軍事援助之一，引發北京當局強烈不滿。演習期間台灣部分離島航班受到干擾，但國際航線大致維持正常運作。