嬤「不用手機不上網」仍淪詐團人頭戶　結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）不會使用智慧型手機，也不會上網，卻被指控將金融帳戶提款卡及密碼交給詐騙集團，導致3人受害，因而挨告。桃園地院法官表示，經查，阿鳳的提款卡已經給家人保管長達3年，期間不慎遺失，而且她不會上網，應當無法跟詐團成員聯繫，最終因證據不足，裁定無罪。

▲阿鳳不會使用智慧型手機和上網，卻被捲入一起詐騙案中。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方指控，阿鳳在2024年11月8日之前的某一天，於不詳地點將自己名下的金融帳戶提款卡及密碼，交給真實身分不詳的詐騙集團成員使用，導致3位民眾受害，1天之內共計被騙走9.2萬元。

阿鳳因為此事挨告，她堅辭否認涉詐並強調，提款卡早已交給家人保管，但家人不慎弄丟了，她也不知道卡片為何會被詐團拿走。

阿鳳的家人也證稱，阿鳳早在3年前就把提款卡交給家人保管，家人擔心忘記密碼，所以將密碼寫在提款卡上，後來不慎遺失，如何遺失的過程不清楚，但家人沒有去申辦掛失。

桃園地院法官認為，阿鳳年齡超過70歲，沒有使用智慧型手機或電腦上網的習慣，本案詐團的運作模式高度依賴網路通訊，阿鳳是否具備與詐團成員聯繫、交付帳戶的能力或管道，顯然有疑。

法官表示，本案不能排除阿鳳的家人遺失提款卡，才會讓卡片流入詐團，淪為詐團犯案工具的可能，加上檢方現有證據尚無法證明阿鳳有參與犯罪的行為，最終因證據不足，裁定阿鳳無罪，全案仍可上訴。