18歲正妹店員拍片爆紅！　粉絲湧家樂福朝聖「店長急聘保全」

▲ 萊奧妮在家樂福拍攝的每支影片都破百萬點閱。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國西部小鎮拉瓦爾（Laval）一名18歲女大生萊奧妮（Leonie）在家樂福打工，因在TikTok上傳與同事跳舞的影片意外爆紅，竟讓這個曾被評為「全國最無聊城鎮」的地方，突然湧入大批年輕粉絲朝聖。

《每日郵報》報導，爆紅的影片中萊奧妮身穿家樂福藍色制服，在門市走道和倉庫隨著法式饒舌、R&B音樂熱舞，青春洋溢的模樣和出色舞技在短時間內吸引數百萬點閱。

這些影片原本只是家樂福為提升門市知名度而拍攝，沒想到意外捧紅萊奧妮。連家樂福執行長邦帕德（Alexandre Bompard）都親自造訪門市，與萊奧妮一同拍片跳舞。

影片走紅使得Z世代粉絲湧入拉瓦爾，有些媽媽甚至專程帶孩子到家樂福，只為一睹在收銀台結帳的萊奧妮。店長杜爾尚（Angelique Durchon）坦言對此現象感到不可思議，看見成群的粉絲來到店裡高喊萊奧妮的名字，「我們完全沒有心理準備」。

當地居民樂觀其成，認為萊奧妮終於讓拉瓦爾出名了。但店長也坦言，目前情況有些「不太健康」，甚至出現假冒萊奧妮的社群帳號。由於粉絲過於熱情，店方也決定聘請保全人員，保護這名意外走紅的員工。