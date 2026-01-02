花盆有屍塊！高雄阿姨驚「碎屍魔再現」急報案　兇手曝光超可愛

記者許宥孺／高雄報導

高雄碎屍魔張介宗在2024、2025年間連續殺害3名七旬婦人，一度引起獨居婦人恐慌。高雄一名劉姓婦人日前神情緊張的向警方報案，表示自家門口花盆發現屍塊，擔心又發生命案，或是有心人士刻意放置意圖恐嚇。警方協助調閱監視器，發現竟是一隻流浪狗叼著肉骨頭藏匿食物，真相大白後，婦人終於鬆了一口氣。

▲▼家門口有屍塊！高雄阿姨擔憂遭恐嚇嚇壞報案。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在去年12月30日，一名66歲劉姓婦人慌慌張張跑到派出所報案，表示早上要出門時，發現自家門口花盆內出現不明物，仔細一看疑似是屍塊或肉塊，且有掩埋痕跡，她擔心是遭人刻意放置，或是意圖要恐嚇她，因擔心自身安全，內心相當不安，請求警方協助調查。

警方趕緊安撫婦人的情緒，也對案情不敢大意，隨即調閱監視器釐清肉塊是何時出現在劉婦家門口。不過畫面中卻未發現有人接近住家，倒是一隻流浪狗搖著尾巴走向劉婦住家，嘴巴還叼著東西，看見一處花圃後，疑似認為花盆位置隱蔽，接著把嘴上的物品放進盆栽，還用腳掩埋才離開。

▲警方查出兇手是流浪狗藏食。（圖／記者許宥孺翻攝）



員警和劉姓婦人看完畫面後，發現兇手竟是可愛的流浪狗，確認這起事件非命案或惡意行為，成功化解疑慮，劉婦也鬆了一口氣，頻頻感謝警方協助。