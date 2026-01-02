　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冷氣團報到！高雄24hrs「29人無呼吸心跳」　護心3要領看這裡

▲▼高雄快訊,急診,送醫,。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台急凍，高雄過去24小時內有29人因急病失去呼吸心跳。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

強烈大陸冷氣團南下，全台急凍！高雄消防局自元旦上午10點起，在24小時內接獲29件急病救護，均是無呼吸心跳，其中8人緊急送醫。

氣象署預報指出，由於冷氣團報到，週四元旦夜過後，冬天的感受更強烈，低溫及早晚劇烈溫差容易造成血壓突然升高，增加中風及心臟病急性發作機會。

高雄市消防局統計，高雄1月1日上午10點至2日上午10點，接獲29件急病OHCA案件，其中有8人送醫，至於是否與天冷有關仍待釐清。消防局提醒，早晚注意保暖，也應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

▲▼疼痛,胸痛,肚子痛,腹痛。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲天冷導致血管收縮，易產生胸痛、胸悶、呼吸不順壓迫感。（圖／取自免費圖庫pexels）

高雄市衛生局叮嚀市民朋友關心家中長者、三高及心血管疾病個案，留意低溫，注意防寒保暖、留意身體狀況，做好護心3要領。除了做好保暖抗寒措施外，也要遵循醫囑定期回診、規律服藥，定期監控血壓，量測並做紀錄，隨身攜帶健保卡及緊急用藥，必要時儘快就醫。

低溫護心三要領

一、「外出注意保暖」：晨起時，不急著下床，先在床上動一動暖暖身子，穿好保暖衣物，再慢慢起身下床；外出時，要留意氣溫變化，適時調整衣物，善用帽子、口罩、圍巾及手套抗寒保暖，降低低溫對身體的衝擊。

二、「運動務必暖身」：如有晨起運動習慣，可改為室內運動，或是等天氣稍暖，晚點再出門；運動前先暖身至少10至15分鐘，運動中注意水分及熱量補給，視身體狀況量力而為，當出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸困難、噁心、冒冷汗等感覺異常症狀，應立即停止運動並休息，若狀況未改善宜儘速就醫，千萬不可輕忽，延誤黃金治療期，造成不可挽回的遺憾。

三、「注意飲食控制」：以熱食祛寒時，要避免熱量及鹽分攝取過多；用餐後要避免泡湯，至少休息2小時後再入浴泡湯，泡湯時注意水溫，緩慢入池，泡湯時間不宜超過15分；天冷容易水分攝取不足，造成血液黏稠、血壓上升，民眾切記隨時補充水分。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

「雲街」出現了！　天氣粉專：強烈冷空氣正傾洩而下

「雲街」出現了！　天氣粉專：強烈冷空氣正傾洩而下

強烈大陸冷氣團影響，今天越晚越冷，局部地區可能跌破10度。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享雲圖照，可以看到一層層排列的「雲街」。粉專表示，強烈冷空氣正傾洩而下，雲街象徵冷空氣推進的進度及走向，「光看就好冷！」

暗護禽獸夫！何建忠社工妻2大過免職...檢追究洩密刑責

暗護禽獸夫！何建忠社工妻2大過免職...檢追究洩密刑責

社會安全網竟藏禽獸高官　公務機密淪變態指南

社會安全網竟藏禽獸高官　公務機密淪變態指南

春節9天假將爆人潮！高雄啟動公安稽查

春節9天假將爆人潮！高雄啟動公安稽查

門口有屍塊她急報案　兇手曝光超可愛

門口有屍塊她急報案　兇手曝光超可愛

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

