日媒稱可擊沉福建艦　陸回嗆：痴人說夢，不自量力

▲大陸第三艘航母「福建艦」日前入列。（圖／CFP）

記者陳冠宇／北京報導

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」進行答覆，表示日本政府可能行使集體自衛權，中日關係陷入緊張。對於有日媒稱，若福建艦在台海採取軍事行動，美日有能力擊沉，此話引來大陸國防部回嗆「痴人說夢，不自量力」。

在今（27）日大陸國防部例行記者會上，高市早苗依然是關注焦點。11月23日起至12月7日，解放軍在渤海海峽、黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務，媒體詢問，相關演習是否意在警告日本？解放軍是否將採取更多施壓行動？

大陸國防部發言人蔣斌回應，中日關係出現當前局面的根源，在於高市早苗公然發表涉台錯誤言論，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上暴露試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益，極其錯誤，極其危險，極其惡劣。

蔣斌接著強調，維護國家主權統一、領土完整是中國軍隊的神聖職責，對於任何的侵略行為，「我們都將毫不留情予以迎頭痛擊」。

另外，《產經新聞》引述日本防衛省內部人士稱，如果解放軍的福建艦在台灣海峽採取軍事行動，日本和美國的軍隊才有能力擊沉它。對此，蔣斌僅以一句話回應：「痴人說夢，不自量力」。

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，在中日關係緊張之際，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社群平台強調，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括釣魚台。

蔣斌對此指出，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示介入台海的可能性，引起中國人民的公憤和譴責。他稱，釣魚島（台灣稱釣魚台）及其附屬島嶼是中國固有領土，無論美日說什麼、做什麼都無法改變這一事實，更無法動搖中方維護國家主權和領土完整的堅定決心。

蔣斌續稱，美方一些人應該多做符合自己身份和有利於地區和平穩定的事，而不是煽風點火、攪局生事。