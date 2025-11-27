　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日媒稱可擊沉福建艦　陸回嗆：痴人說夢，不自量力

▲▼解放軍第三艘航母「福建艦」入列。（圖／CFP）

▲大陸第三艘航母「福建艦」日前入列。（圖／CFP）

記者陳冠宇／北京報導

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」進行答覆，表示日本政府可能行使集體自衛權，中日關係陷入緊張。對於有日媒稱，若福建艦在台海採取軍事行動，美日有能力擊沉，此話引來大陸國防部回嗆「痴人說夢，不自量力」。

在今（27）日大陸國防部例行記者會上，高市早苗依然是關注焦點。11月23日起至12月7日，解放軍在渤海海峽、黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務，媒體詢問，相關演習是否意在警告日本？解放軍是否將採取更多施壓行動？

大陸國防部發言人蔣斌回應，中日關係出現當前局面的根源，在於高市早苗公然發表涉台錯誤言論，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上暴露試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益，極其錯誤，極其危險，極其惡劣。

蔣斌接著強調，維護國家主權統一、領土完整是中國軍隊的神聖職責，對於任何的侵略行為，「我們都將毫不留情予以迎頭痛擊」。

另外，《產經新聞》引述日本防衛省內部人士稱，如果解放軍的福建艦在台灣海峽採取軍事行動，日本和美國的軍隊才有能力擊沉它。對此，蔣斌僅以一句話回應：「痴人說夢，不自量力」。

▲▼大陸國防部發言人蔣斌主持例行記者會。20251127。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，在中日關係緊張之際，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社群平台強調，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括釣魚台。

蔣斌對此指出，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示介入台海的可能性，引起中國人民的公憤和譴責。他稱，釣魚島（台灣稱釣魚台）及其附屬島嶼是中國固有領土，無論美日說什麼、做什麼都無法改變這一事實，更無法動搖中方維護國家主權和領土完整的堅定決心。

蔣斌續稱，美方一些人應該多做符合自己身份和有利於地區和平穩定的事，而不是煽風點火、攪局生事。

11/25 全台詐欺最新數據

川普要高市別刺激北京　日駁斥：不實報導

川普要高市別刺激北京　日駁斥：不實報導

《華爾街日報》26日獨家報導指，美國總統川普在日美首相電話會談中，建議日本首相高市早苗不要在台海議題上刺激北京，不過日本官房長官27日正式在記者會上駁斥這項消息，並強調已就此不實報導向《華爾街日報》提出抗議。

賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅

賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅

與那國島部署飛彈　陸國防部嗆：越雷池半步將付出慘痛代價

與那國島部署飛彈　陸國防部嗆：越雷池半步將付出慘痛代價

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

習近平施壓日本無極限　專家嘆：他不爽丟臉

習近平施壓日本無極限　專家嘆：他不爽丟臉

關鍵字：

大陸國防部高市早苗台灣有事福建艦釣魚台

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

