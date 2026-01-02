全台今晚急凍「最冷時刻」曝　未來8天還有2波接力

▲今晚明晨最冷，下周還有強冷空氣接力。（圖／中央氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

入冬首波強烈冷氣團發威！中央氣象署提醒，今天（2日）晚間至周六（3日）清晨氣溫最低，西半部、宜花及金馬下探10度或以下，「假如大家已經覺得跨年夜很冷，那要有心理準備，因為周五、周六清晨會更冷。」未來8天，將再有2波強冷空氣接力。

今晚到周六清晨最凍 西半部、宜花金馬下探10度

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，今天（2日）北部、宜蘭及馬祖全天氣溫偏低，北宜高溫都只有13、14度，馬祖高溫僅11度，其他地區日夜溫差稍大，中部、花蓮及澎湖金門高溫約16至18度，南部及台東20至22度。

今晚到周六清晨氣溫最低，中北宜普遍10至11度；南部花東及澎湖12至14度；金馬8至9度。周六白天氣溫雖然持平或略回升，但整體感受還是很冷。

冷氣團一波接一波 下周再降溫、周末續有冷空氣

周日（4日）清晨仍有局部10度左右氣溫，白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫回升。不過，下周一（5日）又有另一波冷空氣南下，不排除在6至8日達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的等級，各地氣溫又會下降，務必留意氣溫變化。

儘管下周五（9日）冷氣團將減弱，早晚各地仍偏冷，白天氣溫回升，但下周六（10日）、日（11日）又有另一冷空氣影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，苗栗以南日夜溫差大。

氣象署提醒，冷空氣影響範圍廣，請注意保暖，另外也要多留心長者、心血管疾病患者的身體狀況，使用電暖器具、瓦斯熱水器請留意室內通風及用電安全。另外，冷空氣影響期間，沿海空曠處風力強、高山路面易結冰，海面風強浪大，戶外活動務必注意安全。