　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北動保處推寵物友善旅遊　友善店家地圖、人氣路線一次看

▲新北動保處推寵物友善旅遊。（圖／新北市動保處提供）

▲新北動保處推動寵物友善旅遊「瑞芳九份」。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著國內旅遊風氣盛行，越來越多民眾選擇攜帶毛寶貝一同出遊。為打造更完善的寵物友善旅遊環境，新北市政府動保處2025年大幅展開寵物友善店家與旅遊路線調查，全面走訪各行政區內的友善餐廳、咖啡館、特色商店及文創據點，彙整近千家寵物友善店家名單，並打造推薦地圖，同時加碼推出20條寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林五大系列，讓飼主全家出遊不再費心規劃。

動保處表示，本次透過民眾網路票選，自20條路線中選出「10大寵物旅遊路線」，其中最高票由「淡水紅樹林與老街遊」奪下。該路線結合自然生態與人文風情，上午可漫步紅樹林木棧道，下午推車帶著毛寶貝探訪古蹟街區、拍下療癒美照，傍晚再於淡水河口欣賞夕陽美景，為旅程畫下浪漫句點。

▲新北動保處推寵物友善旅遊。（圖／新北市動保處提供）

▲旅遊路線第一名「淡水」。

偏好海景行程的毛寶貝，則可選擇「白沙灣逐浪小旅行」，沿途造訪石門洞、麟山鼻等北海岸特色地質景觀，中午於人氣海景咖啡廳休息，午後前往白沙灣盡情玩沙，享受遼闊海天一線的療癒氛圍。此外，「野柳海岸」、「中角灣沙灘」及「南雅奇岩」等路線，也同樣擁有開闊視野與豐富自然景致，深受飼主喜愛。

喜愛森林靜謐氣息的毛寶貝，則推薦結合原民文化、美食與山林體驗的「烏來桶後山」路線。行程可安排前往桶後溪步道欣賞瀑布景緻，於山林秘境中呼吸新鮮空氣，中午造訪烏來老街品嘗原民美食，下午再前往新店區的寵物泳池，讓毛寶貝盡情戲水，一整天行程豐富又充實。

▲新北動保處推寵物友善旅遊。（圖／新北市動保處提供）

▲旅遊路線第二名「石門區白沙灣」。

其他入選路線還包括適合輕鬆健行的山系列「新店和美山」及「淡蘭古道」、可騎乘自行車悠遊河岸的河系列「八里左岸」，以及近年人氣攀升的城系列「三重空軍一村」。動保處提醒，旅遊路線所規劃的景點，只要遵守「室外繫牽繩、室內不落地」原則，即可與毛寶貝安心同遊。

動保處也呼籲，攜帶毛寶貝出遊前，務必確認已完成狂犬病疫苗施打，全程使用牽繩、推車或箱籠妥善管理行動，並避免接觸野生動物，以確保毛寶貝安全，同時守護自然生態。

▲新北動保處推寵物友善旅遊。（圖／新北市動保處提供）

▲新店區和美山。

動保處長楊淑方表示，「寵物友善城市」是市府長期推動的重要政策，從動物保護法令落實、公共空間改善，到友善店家環境提升，都是希望讓毛寶貝真正成為家庭的一份子。未來也將持續透過友善店家與旅遊路線推廣，鼓勵更多業者加入行列，讓市民與毛寶貝能探索更多友善角落，創造屬於彼此的美好城市回憶。

動保處補充，「寵物友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」已完整刊登於動保處官網，提供市民查詢，讓攜寵外出更加輕鬆無憂。友善店家地圖網址：https://reurl.cc/GN20rp

▲新北動保處推寵物友善旅遊。（圖／新北市動保處提供）

▲新店區碧潭。

▲新北動保處推寵物友善旅遊。（圖／新北市動保處提供）

▲萬里區野柳。

【更多新聞】

►就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

►北海岸偏鄉奇蹟！金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

►疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形駕駛亡　女騎士送醫

►妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

更多熱門

相關新聞

黃國昌不出席總統府元旦升旗　參加新北市升旗典禮

黃國昌不出席總統府元旦升旗　參加新北市升旗典禮

總統府明將舉辦2026年元旦升旗典禮，慣例都會邀請政黨領袖、立委等出席。民眾黨今（31日）表示，主席黃國昌將參加新北市元旦升旗活動，迎接嶄新的一年，祈望國家安定、社會和諧。

李方艾美加入「寵物戰場」　毛孩上高空餐廳看夜景

李方艾美加入「寵物戰場」　毛孩上高空餐廳看夜景

平溪106線邊坡坍方　下午單線搶通

平溪106線邊坡坍方　下午單線搶通

年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店搶春節市場

年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店搶春節市場

新北土地現值漲4.76%　「板信雙子星」蟬聯17年地王

新北土地現值漲4.76%　「板信雙子星」蟬聯17年地王

關鍵字：

新北市寵物友善旅遊路線

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面