新北動保處推寵物友善旅遊　友善店家地圖、人氣路線一次看

▲新北動保處推動寵物友善旅遊「瑞芳九份」。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著國內旅遊風氣盛行，越來越多民眾選擇攜帶毛寶貝一同出遊。為打造更完善的寵物友善旅遊環境，新北市政府動保處2025年大幅展開寵物友善店家與旅遊路線調查，全面走訪各行政區內的友善餐廳、咖啡館、特色商店及文創據點，彙整近千家寵物友善店家名單，並打造推薦地圖，同時加碼推出20條寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林五大系列，讓飼主全家出遊不再費心規劃。

動保處表示，本次透過民眾網路票選，自20條路線中選出「10大寵物旅遊路線」，其中最高票由「淡水紅樹林與老街遊」奪下。該路線結合自然生態與人文風情，上午可漫步紅樹林木棧道，下午推車帶著毛寶貝探訪古蹟街區、拍下療癒美照，傍晚再於淡水河口欣賞夕陽美景，為旅程畫下浪漫句點。

▲旅遊路線第一名「淡水」。



偏好海景行程的毛寶貝，則可選擇「白沙灣逐浪小旅行」，沿途造訪石門洞、麟山鼻等北海岸特色地質景觀，中午於人氣海景咖啡廳休息，午後前往白沙灣盡情玩沙，享受遼闊海天一線的療癒氛圍。此外，「野柳海岸」、「中角灣沙灘」及「南雅奇岩」等路線，也同樣擁有開闊視野與豐富自然景致，深受飼主喜愛。

喜愛森林靜謐氣息的毛寶貝，則推薦結合原民文化、美食與山林體驗的「烏來桶後山」路線。行程可安排前往桶後溪步道欣賞瀑布景緻，於山林秘境中呼吸新鮮空氣，中午造訪烏來老街品嘗原民美食，下午再前往新店區的寵物泳池，讓毛寶貝盡情戲水，一整天行程豐富又充實。

▲旅遊路線第二名「石門區白沙灣」。

其他入選路線還包括適合輕鬆健行的山系列「新店和美山」及「淡蘭古道」、可騎乘自行車悠遊河岸的河系列「八里左岸」，以及近年人氣攀升的城系列「三重空軍一村」。動保處提醒，旅遊路線所規劃的景點，只要遵守「室外繫牽繩、室內不落地」原則，即可與毛寶貝安心同遊。

動保處也呼籲，攜帶毛寶貝出遊前，務必確認已完成狂犬病疫苗施打，全程使用牽繩、推車或箱籠妥善管理行動，並避免接觸野生動物，以確保毛寶貝安全，同時守護自然生態。

▲新店區和美山。

動保處長楊淑方表示，「寵物友善城市」是市府長期推動的重要政策，從動物保護法令落實、公共空間改善，到友善店家環境提升，都是希望讓毛寶貝真正成為家庭的一份子。未來也將持續透過友善店家與旅遊路線推廣，鼓勵更多業者加入行列，讓市民與毛寶貝能探索更多友善角落，創造屬於彼此的美好城市回憶。

動保處補充，「寵物友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」已完整刊登於動保處官網，提供市民查詢，讓攜寵外出更加輕鬆無憂。友善店家地圖網址：https://reurl.cc/GN20rp。

▲新店區碧潭。

▲萬里區野柳。