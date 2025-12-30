新光三越氣爆奪5命！中檢起訴13人名單曝光：推諉卸責，建請量刑

▲新光三越中港店今年2月發生氣爆，造成5人死亡、35人受傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中新光三越中港店12樓2025年2月13日發生重大氣爆事故，釀成5人死亡、35人受傷，全案經台中地檢署偵結，今(30日)依法起訴13人，包括新光三越(法人)、中港店許姓店長、總公司店鋪開發滑姓副理、吳姓課員、以及4名中港店管理業務、室內設計公司、承攬工程行、包商、以及怪手駕駛等。檢方指出，雖新光三越總公司已與部分被害人家屬、傷者和解，但過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，建請法院量處適當之刑，以資懲儆。

起訴書指出，氣爆案發生後，中檢隨即指揮進行調查，經鑑識、蒐證、釐清氣爆原因，以及傳訊被告及證人共89人次，同時調取會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線開關配置資料後，查明新光三越中港店當時並未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫，即進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未有替代防護措施，施工前也未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，最終瓦斯主幹管遭扯落破損外洩，遇上水電工剪除電纜產生的火花，釀成氣爆悲劇。

遭中檢起訴的13人中，包括新光三越(法人)、中港店許姓店長、總公司店舖開發部滑姓副理、總公司店舖開發部吳姓課員、負責中港店店鋪管理、電機及消防安全管理的莊姓業務、呂姓業務、李姓業務、謝姓業務；以及承包12樓改裝工程的協鑫室內裝修設計公司陳姓負責人、負責拆除作業的豐厚工程行吳姓負責人、包商鎮合工程有限公司王姓父子2人、怪手駕駛李男。

▲新光三越12樓在氣爆後內部滿目瘡痍。（圖／記者許權毅翻攝）

中檢指出，許姓店長於施工前未能掌握12樓天然氣總開關及管線狀況，滑姓副理等人施工前應督導他人確保無瓦斯危害，然原設於天花板內支瓦斯漏氣檢知器，施工前已由廠商拆除，但卻未設置任何替代防護措施；後天然氣公司人員依據新光三越人員之申請，於2月10日拆除12樓部分美食櫃位瓦斯表並封塞表後管線（瓦斯表前之表外管仍充滿瓦斯），而莊、呂、李、謝4人均未確實確認瓦斯已完全阻斷。

2月13日案發當天上午8時許，王姓包商指派李男駕駛怪手進行拆除作業，3人均知瓦斯管線緊鄰天花板，且怪手作業高度高於管線埋設位置，卻未採取必要防護；且室內設計公司陳姓負責人、莊姓業務、李姓業務均知悉天花板內有瓦斯管線，卻未聯繫瓦斯公司或調閱管線圖說，僅以目視巡查並關閉部分分歧開關，漏掉12樓2處瓦斯總開關，導致瓦斯主幹管持續供氣。

當天上午10時48分，李男操作怪手時不慎扯落「雪嶽山」櫃位上方天花板內之瓦斯主幹管暨分歧管，致使瓦斯持續外洩，並蓄積於天花板上方空間；而不知情的黃姓水電工人，於當天上午11時33分許在「想想咖哩」櫃位前使用電動電纜剪除電線時產生火花，進而引爆已達爆炸濃度之瓦斯，引發氣爆，並最終造成5人死亡、35人受傷。

中檢偵結後，認為被告13人涉犯過失致人於死、過失傷害、職業安全衛生法等罪嫌，依法將其起訴。中檢指出，新光三越為全國性大型企業，中港店更為國內規模最大、客流最密集之百貨據點，理應以高標準落實施工管理，然本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有之監督責任，致使安全審查機制全面失靈。

中檢指出，被告等人於施工前、中未盡查核、監督、防護義務，管理疏失層層堆疊，最終釀成「我國百貨史上最嚴重」之公共安全事故，嚴重動搖社會大眾對於大型企業公共安全管理之信賴，雖新光三越總公司已與部分被害人家屬與傷者達成和解，惟被告等人過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，爰建請法院量處適當之刑，以資懲儆。

▼氣爆發生當下，眾多雜物、碎片從12樓噴落路面。（圖／記者許權毅翻攝）