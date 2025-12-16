　
    • 　
>
地方 地方焦點

投縣府組織自治條例修正...副縣長、副秘書長各+1　明年1／16公布

▲南投縣議會今天召開臨時會，修正政府組織自治條例，置副縣長2人及增列副秘書長1人。（圖／南投縣議會提供）

▲南投縣議會今天召開臨時會，政府組織自治條例修正草案一讀，將置副縣長2人及增列副秘書長1人。（圖／南投縣議會提供）

記者高堂堯／南投報導

立法院之前通過《地方制度法》修正案，讓地方政府可重新對組織作調整以強化行政效能，南投縣依人口可增置副縣長1人及副秘書長1人；縣長許淑華表示，該縣自治條例部分條文修正三讀通過後，副秘書長原則上將從府內同仁擢升，副縣長暫無人選，希望覓得優秀人才助力縣政推動。

南投縣議會16日召開臨時會，會中通過「南投縣政府組織自治條例部分條文修正草案」及社政、消防、建設、工務、農業、環保及文化等16項提案一讀。

許淑華表示，該縣幅員遼闊，業務繁重，原有編制僅置副縣長及秘書長各一人，實不敷推動業務需求；此次縣府因應《地方制度法》修正，提出南投縣政府組織自治條例部分條文修正草案，置副縣長2人，副秘書長1人，希望能讓行政效能及品質更臻提升。

許淑華指出，副縣長一職不僅要熟悉縣府業務，也需代表她到基層跑行程，這個副縣長人選相當重要，會慢慢尋覓合適的優秀人才，與副縣長王瑞德及秘書長一同代表縣府及推動業務；另現任秘書長洪瑞智將於115年1月16日退休，秘書長及副秘書長人選會一併公布。

