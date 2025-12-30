小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

▲2002年9月，時任日本首相小泉純一郎在平壤會晤北韓時任最高領導人金正日。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

英國政府30日公開一批機密公文，內容揭露日本時任首相小泉純一郎於2002年9月出訪北韓（朝鮮）首都平壤時，曾直接向北韓時任最高領導人金正日勸說放棄發展核武，並以日本二戰時與美英開戰後慘敗為例，直言北韓不可能在戰爭中擊敗美英兩國，應選擇與國際社會合作，成為負責任的一員。

根據日媒《共同社》，這份由英國政府解密的文件顯示，小泉純一郎2002年9月在平壤與金正日會談期間，針對外界所關注北韓研發核武的疑慮，曾明確表達日本的立場。小泉純一郎向金正日表示，日本過去向美英兩國魯莽發動戰爭後遭到擊敗，直言北韓若走上同樣道路，也不可能戰勝美國與英國。

文件指出，小泉純一郎試圖以日本戰後與美英建立合作關係的經驗，說服金正日所領導的北韓同樣能與美英兩國改善關係，並強調北韓唯一的出路，是成為國際社會中負責任的一分子，而非持續追求核武與對抗路線。

相關內容顯示，小泉純一郎當時不僅關切日本人遭北韓綁架問題，也在核武議題上積極發揮外交影響力。

這份公文同時記錄，小泉純一郎於2003年7月19日在神奈川縣箱根町，向時任英國首相布萊爾說明日朝會談的實際情況。小泉在會談中重申，他已向金正日清楚傳達，日本戰後能與昔日敵國美英合作，因此北韓也可以具備同樣選項。

對此，熟悉北韓問題的慶應義塾大學教授礒崎敦仁指出，這批文件具有高度史料價值，顯示日本在當年日朝高峰會時，不僅處理備受矚目的日人遭綁架議題，也試圖在核武問題扮演主導角色，在理解日本當時的對北韓外交戰略上具有重要意義。