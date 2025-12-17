　
國際

25歲女網紅墜樓身亡　監視器拍「生前最後畫面」遭丈夫扔下10樓

25歲女網紅墜樓身亡　監視器拍「生前最後畫面」遭丈夫扔下10樓。（圖／翻攝自Instagram）

▲當地警方正在調查女子命案。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名25歲女網紅被發現從10樓公寓墜落身亡，雖然丈夫聲稱她是自己跳樓，然而警方查閱監視器發現事發前她在電梯中與丈夫有激烈肢體衝突，後來遭丈夫強行拖出電梯，懷疑是遭對方推下殺害。

事件11月29日發生在聖保羅市南區一棟公寓，警方抵達案發現場時，發現25歲女子瑪麗亞(Maria Katiane Gomes da Silva)墜樓身亡，被40歲丈夫亞歷克斯(Alex Leandro Bispo dos Santos)抱在懷中。

亞歷克斯告訴警方，妻子是自己想不開墜樓，然而警方查閱監視器卻看到，命案發生幾分鐘前，瑪麗亞遭亞歷克斯毆打攻擊的畫面。

電梯監視器畫面顯示，瑪麗亞與亞歷克斯先在停車場發生爭吵，後來搭乘電梯時她遭到亞歷克斯毆打，對方還強行把她拖出電梯，幾分鐘後，只有亞歷克斯獨自回到電梯，雙手抱頭坐在地上。

警方原本將案件定調為謀殺案進行調查，後來懷疑亞歷克斯是凶手，於12月9日將人逮捕，案件轉以針對女性的仇恨犯罪起訴，警方已要求法醫鑑定遺體，希望能查明案情。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打113、110 ​

12/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

23歲女「打兩份工養家」遇死劫　上午清潔公司下午飲料店

巴西女網紅墜樓家暴

