國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

▲▼中國車廠比亞迪在德國柏林舉辦新車發表會。（圖／路透）

▲中國車廠比亞迪在德國柏林舉辦新車發表會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國汽車銷量今年正式超越日本，成為全球最大汽車銷售國，結束日本連續20多年穩居世界第一的紀錄。日媒統計，中國車廠2025年新車全球銷量大幅成長，受惠於價格低廉的電動車與出口擴張，在東南亞、歐洲及新興市場全面攻城掠地，日本汽車產業的傳統優勢正面臨嚴峻挑戰。

根據日媒《日本經濟新聞》，2025年中國汽車全球銷量預估約2700萬輛，年增率高達17%，不僅延續2023年成為全球最大汽車出口國的氣勢，今年更在總銷量上首度登頂。該報依據2025年1至11月全球主要車廠銷售數據，以及S&P Global Mobility資料進行統計與分析，並以資本持股結構作為國別分類依據，若為對半出資，則以品牌所屬國家計算。

相較之下，日本汽車製造商今年合計銷量預估僅約2500萬輛，排名退居全球第二。日本在2018年時年銷量仍接近3000萬輛，之後卻逐年下滑。值得注意的是，中日汽車銷量逆轉的速度遠超市場預期，2022年兩國差距仍約800萬輛，僅短短3年日本便被中國反超。

報導分析，中國汽車快速崛起的關鍵在於「廉價電動車」與所謂「通縮型出口」。隨著中國國內電動車供給過剩，車廠競爭加劇，比亞迪（BYD）等業者頻頻透過降價刺激需求。中國汽車工業協會指出，今年1至11月電動車銷量中，有23%的價位集中在10萬至15萬元人民幣，約新台幣67萬元，價格明顯具備國際競爭力。

中國車廠也積極將這類電動車出口至日本長期占優勢的市場。以東南亞為例，中國汽車今年銷量預估達50萬輛，年增49%。反觀日本，在曾經市占率高達90%的泰國，今年已下滑至69%，顯示競爭版圖正快速改變。

在歐洲市場，中國汽車今年銷量預估成長7%，達約230萬輛。儘管歐盟對中國製電動車加徵關稅，但未被納入課稅對象的插電式混合動力車（PHV）出口比重正迅速提高，成為突破貿易障礙的重要途徑。

此外，中國汽車在非洲銷量年增32%，達23萬輛；在中南美洲也成長33%，達54萬輛，於新興市場的存在感持續擴大。

大陸外交部今（30）日對外宣佈，應國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於1月4日啟程訪華，為期4日。李在明的訪華行程安排，成為大陸2026年首位即將到來的元首及政治人物，也是李在明任內首次訪問中國，前總統尹錫悅則是在任內未曾前往中國進行國事訪問，顯示出南韓在地緣政治及國家關係上的變化。

