新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

▲新加坡即日起針對嚴重詐騙案件的罪犯實施「強制鞭刑」。（示意圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

詐騙犯罪已成全球公害，以嚴刑峻法著稱的新加坡決定正式祭出鐵腕。新加坡內政部證實，相關刑法修正案於今（30日）正式生效，即日起針對嚴重詐騙案件的罪犯實施「強制鞭刑」。凡詐騙集團核心成員或招募者，最高將面臨24下的鞭刑處罰，藉此產生強力嚇阻效果，遏止日益失控的詐欺犯罪。

核心成員至少6鞭起跳 協助「人頭戶」也難逃法網

新加坡內政部發布聲明指出，根據最新生效的法律，詐騙集團的成員或負責招募新血的人員，除了原本的監禁與罰款外，將面臨強制鞭刑，刑度介於6下至24下之間。

此外，針對協助詐騙的「車手」或提供銀行帳戶、SIM卡的「人頭戶」，法官亦可依據情節輕重，判處最高12下的鞭刑。新加坡內政部向《法新社》強調，打擊詐騙已成為新加坡的「國家首要任務」，這項於11月通過的修法，旨在從源頭強化對犯罪集團的打擊力道。

五年損失高達910億 前總理李顯龍也曾受害

新加坡之所以決定修法祭出重罰，主因是詐騙造成的經濟損失已創下新高。新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎表示，身為東南亞第二大經濟體，新加坡自2020年至2025年上半年間，因詐騙損失的金額超過28億美元（約台幣910億元），通報案件多達19萬起。

這波詐騙潮受害者遍及各個階層，就連時任總理的李顯龍也曾深受其害。李顯龍去年曾向當地媒體透露，他曾在網路上訂購商品卻遲遲未收到貨，親身經歷了詐騙陷阱。這項修法顯示出星國政府對於保護國民資產與維護金融信譽的決心。

跨國掃蕩詐騙園區 星國凍結逾37億非法資產

近年來，東南亞各地的網路詐騙中心激增，常以虛假戀情或加密貨幣投資誘騙全球受害者。新加坡警方近期也展開大規模行動，已扣押與英籍柬埔寨裔大亨陳志有關的資產，價值超過1.15億美元（約台幣37.3億元）。陳志被指控在柬埔寨經營強迫勞動園區，並將其作為價值數十億美元的詐騙中心。

除了加重刑責，新加坡當局近年也強化公共教育，包括設立全國打詐熱線，並於2020年推出ScamShield手機應用程式，協助民眾過濾可疑簡訊與通訊，多管齊下全面對詐騙集團宣戰。