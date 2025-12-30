　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

▲▼日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國大陸人民解放軍29、30日連續兩天在台灣周邊海域展開圍台軍演，日媒《共同社》分析為北京針對日本首相高市早苗的政治動作，藉「殺雞嚇猴」策略向日本示警，同時牽制美國與歐洲干涉台海情勢。高市內閣10月上任後，爭取會晤中國國家主席習近平，卻因其對台政策與公開發言，引發中方強烈反彈，導致雙方關係迅速降溫。

10月初，高市早苗當選自民黨總裁後，透過中國駐東京大使館表達希望在南韓亞太經濟合作會議（APEC）會晤習近平。然而，中國對高市過去與賴清德會面及參拜靖國神社等行為持高度戒心，短時間內難以決定是否批准會談。在日中雙方高層多次協調，最終在10月31日進行約30分鐘的會談，雙方確認推進「戰略互惠關係」。

不過，中國公開的會談內容卻明確帶有「應日本要求才會晤」的語氣，顯示中方對高市早苗的不信任。

▼高市早苗與習近平APEC期間在南韓慶州短暫會談30分鐘。（圖／路透）

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）▲▼高市早苗與林信義見面，發文表示希望日本與台灣之間的務實合作能夠深化。（圖／翻攝自X／高市早苗）

▲高市早苗公開與台灣APEC代表林信義會晤的相片，觸動中國的敏感神經。（圖／翻攝自X）

然而在與習近平會晤後，高市早苗在社群媒體發布與台灣APEC代表林信義的會面照片，激怒中國外交當局。在此之際，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文威脅「斬首高市」，更引發日本國內輿論譁然，意想不到的局勢發展讓日中兩國關係降至冰點。

11月初，高市早苗在眾議院接受質詢時提到「台灣有事」，談及解放軍可能使用戰艦封鎖台海，該言論觸動北京當局嚴重不滿，多次要求高市內閣撤回發言，甚至傳出習近平因此震怒，召集相關單位檢討對日措施，導致中國外交相關人士不得不揣測習近平的心思。

11月24日，中國國家主席習近平與美國總統川普通電話，重申台灣是中國神聖且不可分割的領土，警告美方不要干預台海事務。

▲▼日媒分析，中國透過圍台軍演擴大對日本施壓，達成殺雞儆猴效果。（圖／達志影像／美聯社）

▲日媒分析，中國透過圍台軍演擴大對日本施壓，達成殺雞儆猴效果。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》分析，中國對高市內閣的強硬回應並非僅針對日本，而是藉此向國際社會展現其在台海議題上的決心，兼具外交與安全意涵。高市內閣則持續維持原有立場，未撤回言論，但在部分細節上表達「反省」，試圖緩和雙邊緊張。

曾協助前首相安倍晉三策劃對中政策的日本外務省前幹部則認為，穩定日中關係必須要有明確的策略，然而目前高市內閣卻尚未呈現清晰的對中策略，雙方互動仍可能持續震盪，尤其台灣議題將持續成為日中外交敏感點。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

最狂下酒菜　400年前「金粉杏仁」現蹤

最狂下酒菜　400年前「金粉杏仁」現蹤

在日本戰國時代的權力核心大阪城內，一場極盡奢華的宴會曾讓當年的武將們目眩神迷，而這段傳說如今竟跨越了四百多年，以最真實的姿態呈現在世人眼前。

李在明將赴中國是訪問　會晤習近平

李在明將赴中國是訪問　會晤習近平

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

金正恩親自督導600㎜超大型放射砲生產

金正恩親自督導600㎜超大型放射砲生產

共軍無人機俯瞰101？　粉專揭「長焦拍攝」真相

共軍無人機俯瞰101？　粉專揭「長焦拍攝」真相

關鍵字：

日韓要聞國際軍武日本台灣有事高市早苗圍台軍演殺雞儆猴

讀者迴響

