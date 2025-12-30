圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

▲日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國大陸人民解放軍29、30日連續兩天在台灣周邊海域展開圍台軍演，日媒《共同社》分析為北京針對日本首相高市早苗的政治動作，藉「殺雞嚇猴」策略向日本示警，同時牽制美國與歐洲干涉台海情勢。高市內閣10月上任後，爭取會晤中國國家主席習近平，卻因其對台政策與公開發言，引發中方強烈反彈，導致雙方關係迅速降溫。

10月初，高市早苗當選自民黨總裁後，透過中國駐東京大使館表達希望在南韓亞太經濟合作會議（APEC）會晤習近平。然而，中國對高市過去與賴清德會面及參拜靖國神社等行為持高度戒心，短時間內難以決定是否批准會談。在日中雙方高層多次協調，最終在10月31日進行約30分鐘的會談，雙方確認推進「戰略互惠關係」。

不過，中國公開的會談內容卻明確帶有「應日本要求才會晤」的語氣，顯示中方對高市早苗的不信任。

▼高市早苗與習近平APEC期間在南韓慶州短暫會談30分鐘。（圖／路透）

▲高市早苗公開與台灣APEC代表林信義會晤的相片，觸動中國的敏感神經。（圖／翻攝自X）

然而在與習近平會晤後，高市早苗在社群媒體發布與台灣APEC代表林信義的會面照片，激怒中國外交當局。在此之際，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文威脅「斬首高市」，更引發日本國內輿論譁然，意想不到的局勢發展讓日中兩國關係降至冰點。

11月初，高市早苗在眾議院接受質詢時提到「台灣有事」，談及解放軍可能使用戰艦封鎖台海，該言論觸動北京當局嚴重不滿，多次要求高市內閣撤回發言，甚至傳出習近平因此震怒，召集相關單位檢討對日措施，導致中國外交相關人士不得不揣測習近平的心思。

11月24日，中國國家主席習近平與美國總統川普通電話，重申台灣是中國神聖且不可分割的領土，警告美方不要干預台海事務。

▲日媒分析，中國透過圍台軍演擴大對日本施壓，達成殺雞儆猴效果。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》分析，中國對高市內閣的強硬回應並非僅針對日本，而是藉此向國際社會展現其在台海議題上的決心，兼具外交與安全意涵。高市內閣則持續維持原有立場，未撤回言論，但在部分細節上表達「反省」，試圖緩和雙邊緊張。

曾協助前首相安倍晉三策劃對中政策的日本外務省前幹部則認為，穩定日中關係必須要有明確的策略，然而目前高市內閣卻尚未呈現清晰的對中策略，雙方互動仍可能持續震盪，尤其台灣議題將持續成為日中外交敏感點。