聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

▲義大利南部一個家庭日前在享用傳統晚餐後，疑似發生嚴重的集體食物中毒。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



記者張方瑀／綜合報導

義大利南部一個家庭日前在享用傳統晚餐後，疑似發生嚴重的集體食物中毒，50歲的母親與15歲的女兒在短短幾小時內相繼宣告不治，父親仍命危。更令當地居民憤怒的是，這對母女曾兩度因病前往醫院，卻都被醫生要求返家休息，最終導致無法挽回的後果。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在義大利南部的坎波巴索（Campobasso）。50歲的安東妮拉（Antonella Di Ielsi）與15歲的女兒莎拉（Sara Di Vita）在23日與家人提前慶祝聖誕節，餐桌上擺滿了當地傳統食材，包括蘑菇、魚類以及貽貝（Mussels）等海鮮。

沒想到餐後幾天，母女倆開始出現劇烈腹痛與噁心感。令人遺憾的是，她們在25日與26日兩度前往卡達雷利醫院（Cardarelli hospital）就診，卻都被院方判定病情穩定而准許出院。直到27日病情惡化，母女再度送醫，莎拉於當晚10時30分過世，母親安東妮拉也在幾小時後的28日清晨撒手人寰。

該家庭的父親吉安尼（Gianni）目前也因中毒病情嚴重，被直升機緊急送往羅馬的史帕蘭扎尼醫院（Spallanzani Hospital）加護病房插管搶救中；18歲的大女兒則因當時未進食，目前住院觀察中。

醫院加護病房主任庫佐內（Vincenzo Cuzzone）表示，患者出現了罕見且迅速的肝衰竭，隨後引發多重器官衰竭，病程進展之快令醫療團隊措手不及。

目前檢方已介入調查，不排除是肉毒桿菌（Botulism）、李斯特菌（Listeria）或化學物質中毒，並將針對醫院是否涉及醫療過失進行追究。

死者家屬與小鎮居民對此感到震驚與憤怒，認為醫院多次「退貨」延誤了救命時機。皮耶特拉卡泰拉（Pietracatella）鎮長已宣布取消所有聖誕活動，並於葬禮當天舉行全鎮哀悼。