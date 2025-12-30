中俄軍演劍指美日！　華爾街日報：台美日命運緊密交織

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

外媒指出，中國若對台灣動武，日本恐難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海，以及經巴士海峽進出西太平洋的航道，距離日本最西端外島與那國島僅110公里，對日本的貿易與國家安全影響深遠。一旦台海爆發衝突，台灣的命運勢將迅速與美日同盟緊密交織。

台灣抵禦外敵仰賴美國，美軍有效作戰需高度依賴日本

《華爾街日報》報導，日本首相高市早苗上月拋出「台灣有事」相關言論，引發中國強烈反應，北京隨後出動戰機，並與俄羅斯軍機一同繞飛日本周邊空域。中方此舉意在對外釋放「台灣不關日本的事」的政治訊號。

英國智庫國際戰略研究所日本事務主任沃德分析，若台灣落入中國掌控，亞洲的權力平衡將大幅向中國傾斜。他指出，中國目前在第一島鏈位置「某種程度上受到包圍與牽制」，而第一島鏈主要由美國的3個夥伴日本、台灣與菲律賓構成，北京顯然意圖突破這道防線。

分析認為，台灣若要全面抵禦外來侵略，勢必仰賴美國軍事介入，而美軍要有效展開作戰，將高度依賴日本提供基地與後勤支援。麻省理工學院安全研究學者何理凱指出，美國在亞洲其他地區，並沒有像日本這樣完善且密集的軍事基地體系，「你無法複製在日本擁有的條件」。他在1份2023年華府智庫台海兵推報告中也強調，日本是美軍介入台海衝突的關鍵樞紐。

沖繩被視為前進部署的核心據點，島上密集分布軍事設施與訓練區。嘉手納空軍基地長期駐有多型軍機，其中包含在台海衝突中，可能用於對付中國艦艇與戰機的戰鬥機。此外，美軍也在沖繩部署新成立、搭載飛彈的陸戰隊單位，主打跳島作戰能力。

不過沖繩距離中國較近，暴露風險高。分析指出，一旦爆發衝突，美軍可能分散機隊至更多場站，甚至延伸至日本自衛隊設施與民用機場。這也意味著，只要日本同意提供相關場站，美軍空中作戰行動將使日本更深度捲入衝突。

若日本退卻，美軍行動將大幅受限

若缺乏日本支援，美軍在台海周邊可運用的前進基地將大幅受限，作戰重心勢必轉向關島。關島距離台灣約2735公里，轟炸機仍可長程往返，但戰鬥機航程有限、油耗高，即便進行空中加油，也難以長時間維持高強度作戰。

報導指出，航空母艦雖可作為替代戰力，但美方不太可能在衝突初期就大量投入。相較之下，日本海軍基地可讓艦艇就近補給並重新裝填飛彈，縮短離開戰場的時間；若必須遠航補給，等同讓艦隊在關鍵時刻更長時間「退出戰線」。

美聯社與法新社也提到，這波軍事動態發生在美國近期對台軍售，以及高市早苗發表「台灣有事」言論之後。美國日前宣布對台出售價值111億美元的軍備，中國國防部隨即警告將採取「強力措施」回應，北京上周並宣布制裁20家美國軍工企業及10名高階主管。