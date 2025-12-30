俄稱烏克蘭試圖襲擊普丁官邸　川普：時機不對

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普29日表示，俄羅斯總統普丁向他轉述，烏克蘭試圖以無人機攻擊普丁位於俄羅斯北部的官邸，但基輔當局已否認俄方相關指控。川普本人也表示「現在不是時候」，但後來也提到，普丁所謂的襲擊事件「可能根本就不存在」。

川普：現在不是時候

路透社報導，川普在接受媒體提問時說，他對這項說法「相當憤怒」，並直言「我不喜歡這樣，這不好。」他指出，自己是「今天從普丁總統那裡得知這件事」，對相關情況感到不滿。

川普進一步表示，當前局勢相當敏感，「現在不是時候」。他說，戰場上的軍事行動是一回事，但若將行動升高到攻擊領導人住所，則是另一個層次，「目前不是做這種事情的合適時機」。

當被問及是否掌握任何能證實相關說法的證據時，川普回應表示，「我們拭目以待」，並未進一步說明。

川普：襲擊事件可能根本就不存在

彭博稍後報導指出，川普隨後又提到，所謂的襲擊事件「也可能根本就不存在」，顯示他對相關指控本身仍抱持保留態度。

川普同時形容，今天稍早與普丁的通話是一次「非常好的對話」。談及結束俄烏戰爭的和平談判時，他坦言，目前仍存在「一些非常棘手的問題」，顯示相關磋商仍面臨重大挑戰。