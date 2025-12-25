「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人　嘴秋男收押理由曝光

▲20歲羅姓男子網路發文嗆「台中大規模殺人」遭法院裁定羈押。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、潘鳳威／南投報導

北捷台北車站、中山商圈日前發生隨機砍人，引發國人高度恐慌。案件發生後，有民眾在玩槍戰類網路遊戲時放話，聲稱將在台中多處公共場所犯下大規模殺人行為，檢調獲報後不敢大意，循線追查逮回放話的羅姓嫌犯，複訊後向法院聲請羈押獲准。

南投縣警察局刑事警察大隊23日於網路巡邏時，發現一則貼文，文中稱「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成」，揚言會攜帶汽油彈、手槍、開山刀等武器，並在台中多處場所犯下大規模殺人行為，文末更稱「我跟張文是同一個組織」。

警方隨即會同台中市政府警察局刑警大隊科偵隊、屏東縣政府警察局等單位共組專案小組展開調查，並報請南投地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」李英霆檢察官指揮偵辦。

經檢察官核發拘票，專案小組23日在台中市豐原區查緝20歲羅姓嫌犯到案，並查扣作案用的手機等證物，全案依恐嚇危害公共安全罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

南投地檢署檢察官複訊後認為，羅姓被告涉犯恐嚇公共罪、恐嚇危害安全等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要性，向法院聲請羈押。南投地院認定羅男涉有預謀殺人，且有恐嚇公眾及逃亡之虞，凌晨裁定羈押。