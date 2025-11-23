奇美醫院偏頭痛病友會10年不間斷！　治療＋生活管理助病友重拾日常

▲奇美醫院偏頭痛病友會聚集近50位病友與家屬，共同學習頭痛管理與預防策略。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院連續10年舉辦偏頭痛病友會，今年度在22日再次吸引近50名病友與家屬參加，活動主軸聚焦青少年偏頭痛、飲食地雷、運動處方及生活管理，希望協助病友跳脫「吃藥止痛」的單一模式，建立整合性的照護觀念，重拾被頭痛奪走的生活節奏。

奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不是單一器官，而是整體生活品質。因此醫療必須同時涵蓋醫學、心理與生活調適三大面向，才能讓病友真正「與偏頭痛和平共處」。

楊浚銘主任分享，一名15歲林姓女學生長期飽受偏頭痛折磨，疼痛時「像電鑽在腦中鑽」，伴隨噁心、畏光與怕吵，只能癱在健康中心，甚至被叫家長帶回家，讓她逐漸害怕上學、情緒低落。家長原以為是課業壓力，但實際上她是典型「青少年偏頭痛」。

林同學在門診確診後，以急性期止痛藥搭配預防性藥物治療，經醫病共享決策（SDM）討論後，施打CGRP單株抗體（自費），發作頻率從每週2至3次下降到每月1至2次。

同時藉由「頭痛日誌」找出她的個人誘因——巧克力、起司與空腹。調整飲食後症狀進一步改善，再加上規律運動與固定作息，她順利恢復正常學習節奏，也重返社團活動。

楊主任提醒，青少年偏頭痛常被誤認為「壓力大」，但如果疼痛是週期性、中重度、影響日常並伴隨畏光、怕吵，應盡早至兒童神經科或神經內科就醫，以免頭痛成為影響課業與社交的長期困擾。

楊浚銘指出，每到冬天，病友的頭痛發作率明顯增加，與氣溫驟降、氣壓變動高度相關。此外，冬季常見的高熱量或刺激性食物——紅酒、巧克力、乳酪——也都是偏頭痛的常見誘發因子。他提醒，冬季養生之餘仍要留意飲食紀錄、保持規律作息與充足睡眠，才能更有效穩定病情。

楊主任說，面對偏頭痛最重要的不是「硬碰硬」，而是聽懂身體在傳遞的訊號。病友常忽略非藥物介入的重要性，而以下三點是最關鍵的生活調整：建立頭痛日誌：記錄發作時間、強度、飲食、壓力與睡眠，找出個人誘因。不要被焦慮綁架：頭痛時保持冷靜，深呼吸、冥想可降低肌肉緊繃。規律作息：固定睡眠時間是最有效的預防方式之一。

臨床上常見誘發食物包含含酪胺的乳酪、紅酒、巧克力、味精、人工甜味劑與過量咖啡因。楊主任強調不是要「全面禁止」，而是透過紀錄找出個人敏感來源；同時保持定時定量，因長時間空腹與低血糖也會誘發頭痛。

楊主任說，很多病友以為運動會惡化頭痛，其實規律、有氧、適度的運動能促進腦內啡分泌，是公認有效預防偏頭痛的方式。建議：每週3至5次快走、慢跑、瑜伽等有氧運動每次約30分鐘，發作期避免劇烈運動、高強度訓練與憋氣動作，循序漸進調整強度，只要掌握正確運動方式，運動也能成為強力盟友。

奇美醫院自2015年起（疫情期間除外）辦理偏頭痛病友會，內容從專業醫學講座、實作課程到病友經驗分享，形成一個穩定的醫病交流空間。透過醫師講解、病友互相支持，病友能了解更多治療選項與生活調整方法，逐步走出被頭痛綁架的生活模式。

楊主任表示，希望病友會不只是傳遞知識，更是一個支持網絡，讓病友學會不只「止痛」，更能「預防」與「共存」。他強調：「放下止痛藥只是第一步，真正的改變來自生活習慣。」