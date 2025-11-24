奇美醫院×思科結盟！啟動AI智慧醫療合作　打造中風照護新模式

▲奇美醫院與思科宣布啟動AI智慧醫療戰略合作，共同推動台灣醫療AI化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

AI不再只是科技業的狂想，而正一步步落進醫院病房，奇美醫院24日與全球網路與資安領導品牌思科（Cisco）舉辦「智慧醫療AI戰略合作啟動儀式」，正式宣布雙方達成戰略合作，攜手推動台灣智慧醫療的新紀元。

合作焦點包括奇美醫院打造的「DELISH食樂支援平台」與導入思科 Cisco AI Pods 的地端AI運算架構，為中風照護與醫療資料安全帶來全新解方。

奇美醫院院長林宏榮、腦中風中心主任謝孟倉、思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza及思科台灣總經理林岳田均親臨會場，分享雙方合作成果與未來展望。

腦中風是國人失能主因，每年約三萬人首次發病，許多存活者仍承受吞嚥困難、肢體無力與情緒低落的長期挑戰。面對這些未被滿足的需求，奇美醫院腦中風中心團隊率先開發「DELISH食樂支援平台」，結合生成式AI與臨床紀錄，提供個人化吞嚥風險預測、飲食菜單調整與居家復健建議。

謝孟倉主任指出，AI平台可整合多模態資料，包括病歷、檢驗影像、生理訊號等，讓AI成為「病人的專屬營養師與復健教練」，協助醫護快速分析風險、產出精準照護方案，不但減少醫護大量人工計算負擔，也讓家屬能理解並落實照護指引，建立不中斷的連續性照護鏈。

醫院導入AI時最棘手的問題，就是如何兼顧「高速運算」與「醫療資安」。雲端運算雖強大，但若必須上傳病人資料，便可能面臨個資疑慮。奇美醫院此次與思科合作導入「Cisco AI Pods」地端AI運算方案，讓敏感資料全數留在院內，於本地完成AI模型訓練與推理，兼顧效率與法規要求。

思科以其在企業資安與網路架構上的深厚經驗，協助奇美打造高效且穩定的AI運算環境，不僅提升速度與資料流安全性，也使醫院能「以開箱即用方式」快速部署AI應用，降低導入障礙。

林宏榮院長表示，在Cisco技術加持下，「DELISH食樂支援平台」建議產出速度已提升百倍，家屬對照護內容理解度提升五成，病患出院後遵從度提高至少三成；在醫院營運層面，每月更節省超過700小時人力，讓醫護能更專注於急重症與臨床照護，效益顯著。

思科亞太區總監Clarence Barboza表示，非常榮幸見證這項合作成果，並肯定奇美醫院在個人化照護方面展現的創新能量。他強調，台灣具備世界級醫療實力，這次合作成功開啟AI智慧醫療的新篇章，未來思科也將持續以全球資源協助台灣推動醫療AI轉型。

思科台灣總經理林岳田則指出，奇美在中風領域的專業深度，使其成為AI醫療應用的領航者。思科期待以此合作經驗為基礎，協助台灣各級醫療院所——從醫學中心到偏鄉診所——全面、安全地導入AI，真正落實智慧醫療普及化。

奇美醫院與思科的合作展現AI醫療在「個人化照護」「營運效率」「資安韌性」上的整合能力，為台灣醫療轉型提供可複製的標竿案例。未來雙方將持續探索AI在更多醫療情境中的應用，為病患帶來更安全、更精準的照護體驗。