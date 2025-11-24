　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

奇美醫院×思科結盟！啟動AI智慧醫療合作　打造中風照護新模式

▲奇美醫院與思科宣布啟動AI智慧醫療戰略合作，共同推動台灣醫療AI化。（記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院與思科宣布啟動AI智慧醫療戰略合作，共同推動台灣醫療AI化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

AI不再只是科技業的狂想，而正一步步落進醫院病房，奇美醫院24日與全球網路與資安領導品牌思科（Cisco）舉辦「智慧醫療AI戰略合作啟動儀式」，正式宣布雙方達成戰略合作，攜手推動台灣智慧醫療的新紀元。

合作焦點包括奇美醫院打造的「DELISH食樂支援平台」與導入思科 Cisco AI Pods 的地端AI運算架構，為中風照護與醫療資料安全帶來全新解方。

▲奇美醫院與思科宣布啟動AI智慧醫療戰略合作，共同推動台灣醫療AI化。（記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮、腦中風中心主任謝孟倉、思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza及思科台灣總經理林岳田均親臨會場，分享雙方合作成果與未來展望。

腦中風是國人失能主因，每年約三萬人首次發病，許多存活者仍承受吞嚥困難、肢體無力與情緒低落的長期挑戰。面對這些未被滿足的需求，奇美醫院腦中風中心團隊率先開發「DELISH食樂支援平台」，結合生成式AI與臨床紀錄，提供個人化吞嚥風險預測、飲食菜單調整與居家復健建議。

謝孟倉主任指出，AI平台可整合多模態資料，包括病歷、檢驗影像、生理訊號等，讓AI成為「病人的專屬營養師與復健教練」，協助醫護快速分析風險、產出精準照護方案，不但減少醫護大量人工計算負擔，也讓家屬能理解並落實照護指引，建立不中斷的連續性照護鏈。

醫院導入AI時最棘手的問題，就是如何兼顧「高速運算」與「醫療資安」。雲端運算雖強大，但若必須上傳病人資料，便可能面臨個資疑慮。奇美醫院此次與思科合作導入「Cisco AI Pods」地端AI運算方案，讓敏感資料全數留在院內，於本地完成AI模型訓練與推理，兼顧效率與法規要求。

▲奇美醫院與思科宣布啟動AI智慧醫療戰略合作，共同推動台灣醫療AI化。（記者林東良翻攝，下同）

思科以其在企業資安與網路架構上的深厚經驗，協助奇美打造高效且穩定的AI運算環境，不僅提升速度與資料流安全性，也使醫院能「以開箱即用方式」快速部署AI應用，降低導入障礙。

林宏榮院長表示，在Cisco技術加持下，「DELISH食樂支援平台」建議產出速度已提升百倍，家屬對照護內容理解度提升五成，病患出院後遵從度提高至少三成；在醫院營運層面，每月更節省超過700小時人力，讓醫護能更專注於急重症與臨床照護，效益顯著。
思科亞太區總監Clarence Barboza表示，非常榮幸見證這項合作成果，並肯定奇美醫院在個人化照護方面展現的創新能量。他強調，台灣具備世界級醫療實力，這次合作成功開啟AI智慧醫療的新篇章，未來思科也將持續以全球資源協助台灣推動醫療AI轉型。

▲奇美醫院與思科宣布啟動AI智慧醫療戰略合作，共同推動台灣醫療AI化。（記者林東良翻攝，下同）

思科台灣總經理林岳田則指出，奇美在中風領域的專業深度，使其成為AI醫療應用的領航者。思科期待以此合作經驗為基礎，協助台灣各級醫療院所——從醫學中心到偏鄉診所——全面、安全地導入AI，真正落實智慧醫療普及化。

奇美醫院與思科的合作展現AI醫療在「個人化照護」「營運效率」「資安韌性」上的整合能力，為台灣醫療轉型提供可複製的標竿案例。未來雙方將持續探索AI在更多醫療情境中的應用，為病患帶來更安全、更精準的照護體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／圍捕三隻小豬！　台64隧道大回堵
粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係
「古久保下台」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在名單中
快訊／濟州島重大車禍！　3人無心跳10人傷
快訊／陳歐珀重獲自由　500萬交保
金馬62收視出爐！　最高點落在他「58萬人收看」
快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理
墜谷44天找到了！　駕駛成乾屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

執行署偕中職聯盟模擬拍賣球星簽名球　南投國小學童爭先喊價

《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表

關山加油站實兵演練強化安全防護　警消與中油聯手提升應變效能

太麻里警加強普發 1 萬元反詐宣導　主動進駐金融機構護民財

87歲嬤跌坐路邊　里港警攙扶安撫…她緊牽不放惹鼻酸

山林是太魯閣族的根！秀林國中山林尋根　探訪落支煙老部落

稽查員被控囂張嗆「打穿環保局電話」　林燕祝轟民眾以為遇詐騙！

民眾遊玩遺落後背包　太麻里警迅速尋回助失主安心

台東營業用慢車申請檢驗11月底截止　縣府籲業者儘速預約送驗

台東縣推動長照3.0智慧科技輔具　打造科技助老新願景

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

執行署偕中職聯盟模擬拍賣球星簽名球　南投國小學童爭先喊價

《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表

關山加油站實兵演練強化安全防護　警消與中油聯手提升應變效能

太麻里警加強普發 1 萬元反詐宣導　主動進駐金融機構護民財

87歲嬤跌坐路邊　里港警攙扶安撫…她緊牽不放惹鼻酸

山林是太魯閣族的根！秀林國中山林尋根　探訪落支煙老部落

稽查員被控囂張嗆「打穿環保局電話」　林燕祝轟民眾以為遇詐騙！

民眾遊玩遺落後背包　太麻里警迅速尋回助失主安心

台東營業用慢車申請檢驗11月底截止　縣府籲業者儘速預約送驗

台東縣推動長照3.0智慧科技輔具　打造科技助老新願景

名下2700萬房產險被掏空　詐團鎖定高齡屋主「差1秒就過戶」

苗栗透天厝竄火煙！父子脫困輕傷　去年6月因菸蒂引發火警

投資股票只要懂「這4件事」！財經作家：根本不用花錢上課

走進陽明山秋冬仙境！菁山吊橋落羽松變色　冷水坑芒草邁向尾聲

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

警攔查車輛「副駕男兩度開溜」！原來是通緝犯　又被搜出毒品

快訊／觀音隧道「3隻小豬」亂竄！台64一度封閉圍捕　車流大回堵

美元保單搭雙重選擇權設計　退休、教育金提前打底

NANA母女皆正當防衛！　遲到搶匪清晨闖入「掐脖攻擊」竟喊冤

彰化恐怖貓園挨罰！動防所救援41貓　曼赤肯、英短、布偶將開放認養

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD

地方熱門新聞

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

30多歲男腦死器捐！宜蘭警國道護送

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

李宗霖、陳嘉伶喜結連理！百桌婚宴星光雲集總統、市長同祝福

營建剩餘土石方強化管理　桃園修法堵廢土漏洞

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

第七屆桃園青諮委招募啟動　即起受理報名

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警

更多熱門

相關新聞

登階測肺力！台灣胸腔暨重症加護醫學會警告：肺阻塞危機不容忽視

登階測肺力！台灣胸腔暨重症加護醫學會警告：肺阻塞危機不容忽視

為響應世界肺阻塞日，台灣胸腔暨重症加護醫學會近日在台中廣三SOGO舉辦「登階挑戰」活動，邀請民眾一分鐘登階測肺功能。活動中，民眾一階一階拾級而上，有人氣喘吁吁，有人邊爬邊脫外套，每個人都在挑戰自己的肺力極限。

失智癲癇一發病「強制駕照審查」　未通過最快明年上半年追回駕照

失智癲癇一發病「強制駕照審查」　未通過最快明年上半年追回駕照

奇美醫院偏頭痛病友會助病友重拾日常

奇美醫院偏頭痛病友會助病友重拾日常

奇美打造「A+藥師」智慧系統　助重症男避過藥物中毒危機

奇美打造「A+藥師」智慧系統　助重症男避過藥物中毒危機

IEAT拓展台韓產業合作　與其核心企業交流金融、能源與醫療新趨勢

IEAT拓展台韓產業合作　與其核心企業交流金融、能源與醫療新趨勢

關鍵字：

奇美醫院思科結盟AI智慧醫療中風

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

黃子佼和被害人全和解

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面