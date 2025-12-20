行人被違停車擋住？駕駛未禮讓罰6千元　喊冤仍吞敗訴

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小清（化名）今年6月間開車行經新北市一處路口，因被檢舉未禮讓行人，挨罰6000元。雖然小清抗議是路邊違停車輛擋住行人，加上右前方機車並行，導致沒有注意到行人，並非故意不禮讓，但台北高等行政法院法官審理之後，沒有採信小清的說詞，裁定駁回。

▲小清聲稱當時行人被違停車輛擋住，他並非故意不禮讓。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，小清今年6月間開車行經新北市一處路口，因民眾檢舉，被警方以有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為舉發，事後收到6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

小清不滿受罰，決定提出行政訴訟，他表示，當時行人雖然站在行人穿越道上，但位置恰好在路邊違停車輛前方，加上他的右前方同時有機車並行，才會沒有注意到行人，他已盡到合理注意義務，並以低速通過路口，這件事情是客觀環境造成的，而非故意或重大過失違規。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視相關影像證據內容，發現小清的汽車通過行人穿越道之前，行人確實已經站在行人穿越道上，接著機車騎士向右靠，此時小清和行人之間沒有明顯遮蔽物，他卻繼續直行通過行人穿越道，與行人間之距離不到2組枕木紋，期間沒有明顯減速。

法官認為，小清主觀上有可非難及可歸責性，他的說詞難認可採，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。