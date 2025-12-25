騎士堅稱「紅燈前機車已過停止線」　控警虛構紅燈慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

阿茂（化名）今年4月間騎車行經新北市土城區一處路口，因被警方認定闖紅燈，挨罰1800元罰鍰，但他辯稱，紅燈亮起時，他的機車已經越過停止線，應當不算違規。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，並未採信阿茂的說詞，最終裁定駁回。

▲阿茂自認沒有闖紅燈，但並未獲得法官採信。（示意圖／記者黃翊婷攝，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿茂今年4月間騎車行經新北市土城區一處路口，因有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，被警員親眼目睹並攔停舉發，事後收到1800元罰鍰的罰單，還要記違規點數3點。

阿茂不滿受罰，決定提出行政訴訟，他辯稱，當時警員說，紅燈亮起時他的機車後輪尚未跨過停止線，但事後調閱資料發現，紅燈亮起時他的機車已經越過停止線，應當沒有違規事實，密錄器影像照片是「虛構紅燈」，並未展現全貌事實。

不過，新北市政府交通事件裁決處表示，在相關證據影像中，阿茂的機車從畫面左側出現並左轉通過路口時，明顯可見行進方向的號誌已轉變為紅燈，他卻沒有停下，反而繼續行駛跨越停止線並左轉，違規證據明確。

台北高等行政法院法官檢視採證光碟影像內容之後，認同新北市政府交通事件裁決處的主張，原處分認事用法並無違誤，最終裁定駁回阿茂的訴求，全案仍可上訴。