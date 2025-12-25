女駕駛酒測酸警「你真的好醜」　下場被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）今年8月間開車外出時，被巡邏警員發現違規，並在盤查時要求進行酒測，她竟出手推擠、試圖搶奪酒測器，還罵警六字經、嘲諷「你真的好醜」，因而挨告。新竹地院法官日前審理之後，依犯妨害公務執行罪，判處小芸有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小芸被要求酒測，一氣之下竟對著警員說出不當言詞。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸今年8月間開車行經新竹縣某路段，當時一名警員正在執行巡邏勤務，發現小芸的車輛懸掛車牌已經註銷，於是上前實施盤查，接著，警員發現小芸酒氣濃厚，於是要求進行酒測。

沒想到小芸明知對方是正在執行警察勤務的公務員，不僅出手推擠、試圖奪取酒測器等物品，還辱罵警員「你他X、他X的、X你娘老XX、你真的好醜」，反而害自己因此吃上官司。

小芸到案之後，對於上述犯行自白不諱，加上有警員密錄器譯文及截圖為證，檢方認為小芸涉犯刑法第135條第1項對於公務員依法執行職務時施強暴脅迫罪嫌，及同法第140條於公務員依法執行職務時當場侮辱罪嫌，訊後依法將她起訴。

新竹地院法官認為，小芸在公務人員依法執行職務時出言侮辱，貶損公務員的人格以及妨害公務執行，行為確實不妥，考量到她已經坦承犯行，態度尚可，最終依犯妨害公務執行罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。