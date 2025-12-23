　
社會 社會焦點 保障人權

警車暫停禮讓行人　他「直接繞過去挨罰」反控警擋視線

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿茂（化名）今年8月間開車行經台北市一處路口時，前方警車已經暫停禮讓行人，他竟繞開並繼續行駛，因而被警方當場舉發，挨罰6000元。雖然阿茂聲稱是警車阻擋視線，才會沒有注意到行人，但未獲得台北高等行政法院法官採信，最終提告抗罰失敗。

▲▼警車,警察。（圖／CFP）

▲警車暫停禮讓行人，阿茂卻直接變換車道「繞過去」，因而挨罰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂今年8月間開車行經台北市一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警方當場舉發，因而被裁處6000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿茂不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他表示，當天下班時間天色昏暗，事發地點是單向雙線車道，因為左前單行道被警車擋住視線，他才會沒有注意到行人，於是跟著前車從右側車道通過，結果卻因此挨罰，希望法官能撤銷原處分。

不過，台北高等行政法院法官表示，經檢視相關影像證據之後發現，當時警車位於左側車道，並暫停在行人穿越道前方禮讓行人通過，阿茂原本行駛在警車後方，見狀便立刻變換至右側車道，當車輛前懸進入行人穿越道時，車輛與行人之間相距不足1個車道寬，他卻沒有任何暫停動作，並繼續行駛通過路口，違規事實明確。

法官指出，阿茂已經看見警車暫停禮讓行人，縱使他想切換至右側車道行駛，也應當在行人穿越道前先行暫停，確認是否有行人行走再通過路口，但他卻沒有這樣做，他的行為已經嚴重危害行人的通行安全，況且原處分也沒有違反比例原則，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆鬧翻！林襄經紀人出面「去年確實紛紛擾擾」
獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已身亡
快訊／PO文「對盧秀燕開3槍」　25歲女警遭拘提　
殺人前1天現身誠品畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓
張文有「心儀女子」！　檢警急尋
追張文唯一金流！　共匯37萬元「犯案前夕剩39元」
中籤逾11萬落袋！　科技廠掛牌大漲134%

行人被違停擋住　駕駛未禮讓抗罰失敗

駕駛小清（化名）今年6月間開車行經新北市一處路口，因被檢舉未禮讓行人，挨罰6000元。雖然小清抗議是路邊違停車輛擋住行人，加上右前方機車並行，導致沒有注意到行人，並非故意不禮讓，但台北高等行政法院法官審理之後，沒有採信小清的說詞，裁定駁回。

