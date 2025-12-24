台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

▲經濟部政務次長何晉滄。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台美關稅談判最終結果遲未出爐，經濟部政務次長何晉滄今（24日）答詢國民黨立委賴士葆時，點頭表示無法在今年底前搞定，也無法說明能否在農曆年節前敲定。至於前立委蔡正元指台灣營業額達新台幣500億元的製造業，必須優先投資美國，何晉滄回應，這部分他不清楚。

立法院財政委員會24日就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」專題報告召開聯席會，何晉滄、梁文傑及交通部次長伍勝園等出席並備詢。

賴士葆詢問台美關稅能否在今年底前搞定？何晉滄表示，剩下沒幾天，加上美國有聖誕假期，他認為可能比較...。何晉滄話未說完，賴士葆打岔說，沒辦法搞定？何點頭回應。接著，對於何晉滄也無法說明台美關稅能否在農曆年節前敲定，賴士葆說，現在等於美國總統川普8成要見中國大陸國家主席習近平，所以在這之前不會搞定，這才是悲哀。

至於前立委蔡正元在臉書表示，台美要簽訂「對等貿易協議」，美方提出對台關稅改為不疊加的15%，且營業額達新台幣500億元的製造業，必須優先投資美國到一定額度，如果立法院未通過，美國將對台灣課徵32%關稅等8條件。賴士葆追問何晉滄，有無這回事？何說，這部分他不清楚。

另外，賴士葆質詢也提到，今年兩岸觀光逆差1500億，這只要陸客來通通就解決。伍勝園說，開放陸客必須考量國內情境，現在大陸對我方不是很友善，這部分應該加以考慮。梁文傑表示，陸委會有去函對岸，請他們能回函，然後啟動觀光小兩會對談；陸委會對觀光態度一向很開放，只是對面遲遲沒給回覆。