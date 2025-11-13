　
社會 社會焦點 保障人權

把闖家中惡煞殺掉！主張「堡壘原則」無罪　不算正當防衛理由曝

▲▼周仲鼎。（圖／記者許權毅攝）

▲板模工洪男殺掉闖進家中討債的惡煞，主張正當防衛無罪，法院不認同今判8年半刑期。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中地院國民法官法庭審理洪姓男子殺害討債男一案，今日下午依殺人罪判處8年半刑期。洪男律師認為，歹徒衝進家中，洪才會有防衛行為，希望建立台灣也有像是美國的「堡壘原則」，有權利反抗，主張無罪或正當防衛而免刑，針對判決結果，感到遺憾難過。

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女（52歲）唆使，前往其前男友洪男（33歲）租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，短短7分鐘，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

▲▼洪男（上）與前女友李女（下）分手，延伸出殺人命案。（圖／記者許權毅攝）

檢方認為，本件沒有加重事由，減輕事由部分，洪男有自首、對另一名被害人鄭男犯下未遂案，不屬於正當防衛而過當。至於是否有「情堪憫恕」，認定本件已經有其他減輕優惠，被告行為仍是奪走一條生命，若再減輕，殺人未遂罪刑期可能比傷害罪更低。

洪男於審理時說，是為了保護自己，才隨手拿起刀子亂揮，自己只是一個「單純的人」，也沒膽殺人，只是想回家，現在交保在外，繼續工作，想慢慢走出來。事發當天短短的7分鐘，對人生來說是重大改變，現在得了恐慌症、創傷後壓力症候群（PTSD），只要看到「門」，就會擔心有人闖入。

中院今日下午宣判，合議庭認為，洪男基於不確定故意殺人犯意，應以殺人罪論處8年6月刑期，殺人未遂罪為想像競合，從一重處斷。洪男符合自首、防衛過當減刑原則，但沒有刑法第59條情堪憫恕之適用。另考量本案事發是鄭男與高男闖入其家中，洪男情急之下犯案，並非計劃性犯案，審酌品行等，判處8年半，可上訴。

▲▼周仲鼎。（圖／記者許權毅攝）

▲洪男律師周仲鼎認為，台灣應該建立起堡壘原則。（圖／記者許權毅攝）

洪男辯護律師周仲鼎庭後安慰洪男，同感遺憾不服。周說，歹徒是衝進屋裡，洪男還是遭受攻擊後才拿刀防衛，這樣的過程用殺人罪認定，而不是無罪或是免刑，對判決結果無法接受。

周仲鼎指出，是希望台灣也能建立起類似「堡壘原則」，對闖入的人有權利反抗，而不是乖乖被打死，且對方就算只是赤手空拳，仍也可能把人打死。洪男仍無法接受，會先安慰他，待收到理由後，再研議如何上訴。

11/11 全台詐欺最新數據

