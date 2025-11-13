反殺闖家討債男...姐弟戀前男友「7分鐘人生全變了」　判刑8年半

▲台中霧峰去年一起命案，兇嫌洪男今日判決出爐。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市去年一起命案，洪男反殺闖入自家討債的高男，另名鄭男也被砍到重傷。洪男主張是為了保護自己、正當防衛，檢方則認為，違法者的生命仍是生命，應以法律制裁，不是奪走性命，但洪男確實有自首等得以減刑事由。國民法官經密集審理，今日下午4點半宣判，將洪男依殺人罪8年6月刑期。

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女（52歲）唆使，前往其前男友洪男（33歲）租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，短短7分鐘，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

▲▼板模工洪男（上）持刀反殺闖入家中攻擊討債的高男（下）。（圖／記者許權毅攝）



事情緣由從洪男在板模工作發生意外後，在家休養期間於網路認識李女，兩人原本從姐弟相稱，後來慢慢發展出情愫，選擇交往。李女知道洪男經濟條件較差，出門都會協助付錢，甚至幫忙洪男付2個月房租、媽媽高鐵票錢、酒駕緩起訴處分金11萬等等。

不過，洪男強調，自己不是「愛情的騙子」，是因為家境差，為了扶養媽媽，選擇做辛苦的板模工作，一日領2200元，月入大概4萬，還得付房租、生活，只能擠出「少少的錢」談戀愛，也會付出，甚至存錢購買黃金戒指給李女，展現誠意。

▲▼洪男前女友李女，要2人前往討債，結果釀成命案。（圖／記者許權毅攝）



2人分手後，李女想討回交往期間付出的金錢與金飾，在抖音上面透過一名暱稱「歐嗨呦」的劉姓男子，輾轉找到被害人鄭男，鄭男再找來死者高男，於事發當天一早前往討債，雙方說好事成能以五五均分。

鄭男與高男前往洪男租屋處，隨即翻牆、破門進入洪男房內，甚至開始毆打洪男，洪男自稱是為了保護自己，才隨手拿起刀子亂揮，不料導致高男重傷身亡、鄭男逃過死劫。

洪男於審理時說，自己只是一個「單純的人」，也沒膽殺人，只是想回家，現在交保在外，繼續工作，想慢慢走出來。事發當天短短的7分鐘，對人生來說是重大改變，現在得了恐慌症、創傷後壓力症候群（PTSD），只要看到「門」，就會擔心有人闖入。

檢察官林岳賢論告，認為本件沒有加重事由，減輕事由部分，洪男有自首、對另一名被害人鄭男犯下未遂案，不屬於正當防衛而過當。至於是否有「情堪憫恕」，認定本件已經有其他減輕優惠，被告行為仍是奪走一條生命，若再減輕，殺人未遂罪刑期可能比傷害罪更低。

檢方認為，考量洪男犯後態度、品行、有無家庭支持、犯罪行為、動機等。強調「違法者的生命仍是生命」，但洪男社會復歸可能高、再犯可能性低，建議刑殺人罪為7年至8年半、殺人未遂罪為3年至4年，應執行為7年半至9年。合議庭由審判長黃玉齡、受命法官唐中興、陪席法官湯有朋以及6名國民法官組成，10日起密集審理，恰逢12日遇上颱風假，順延至今日續行審理、宣判。