資豐e點通吸金2千萬！G-Car、PP名錶豪奢收藏曝　主嫌這下慘了

▲雄檢和刑事局破獲詐騙集團吸金超過2千萬，查扣百達翡麗名表和現金 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署和刑事局比對165反詐騙系統，發現名為「資豐e點通」的股票投資App疑為詐騙工具，短短數月騙倒19人、吸金超過2000萬元，雄檢指揮多地警方組成專案小組，歷經8波搜索、32處掃蕩，拘提30人到案，查扣名車、名錶與加密貨幣，偵結後依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪起訴吳姓主嫌等15人，並具體求刑10至15年。

檢警調查，詐團由吳姓男子發起並操盤，夥同多名幹部組成具持續性、牟利性的犯罪組織，詐團先以「免費股市教學」誘騙被害人加Line，再要求下載「資豐e點通」App投資股票，待被害人匯款後，立即將款項轉買虛擬貨幣，流入指定電子錢包，藉此掩飾金流去向。

專案小組自去年3月至今年10月間在高雄等地展開行動，查扣現金490萬餘元、USDT（泰達幣）約9萬4千顆（市值約300萬元），以及保時捷、賓士G-Car、BMW等名車共4輛，另有百達翡麗（PP，Patek Philippe）名錶2支、金項鍊與香奈兒精品包，初估扣押財物價值逾2000萬元。部分被告遭羈押，其餘交保或還押。

雄檢認定，吳姓主嫌發起犯罪組織、指揮詐騙，嚴重破壞社會治安，依《組織犯罪條例》及加重詐欺罪起訴吳男等15人，並向法院具體求處10年至15年重刑。檢方強調，將持續追查不法金流與共犯，提醒民眾投資務必提高警覺，避免落入「假投資、真詐騙」陷阱。