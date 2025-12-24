快訊／家庭聚餐11次報公帳！台中前地政局長起訴　貪6萬這下慘了

▲吳存金去年3月爆出涉嫌詐領特別費，中檢今天偵結依貪污等罪嫌起訴。（圖／資料照，台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市前地政局長吳存金今年3月爆出涉嫌詐領特別費，遭檢調搜查，台中地檢署複訊後命她以100萬元交保，同時吳也主動向台中市府請辭獲准。中檢今天（24日）偵結，查出吳存金將首長特別費用於「私人家庭聚餐」，消費達11次，涉貪金額6萬餘元，依貪污及使公務員登載不實文書等罪嫌起訴。

檢方調查，吳存金自2018年12月25日起至2025年2月28日止擔任台中市政府地政局長，而地政局長可按月檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元。

吳利用職務上機會，從2019年11月25日起至2024年5月12日止，在台中市某餐廳有11次消費，均為親屬間家庭聚餐的私人餐敘，吳竟向餐廳打統編，再將餐廳開立的11張開統編發票，交給不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，從中詐得首長特別費共6萬8679元。

檢方今天偵結，依貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物，以及刑法第216條、214條之行使使公務員登載不實公文書等罪嫌將吳起訴。

檢察官認為，吳在偵查中坦承犯行，並將犯罪所得全數繳回，已了解自己行為之謬差，且歷次詐領費用皆在5萬元以下，詐領財物非鉅，審酌一切情狀，應知警惕、無再犯之虞，建請法院依法減刑。