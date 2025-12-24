神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

記者廖翊慈／綜合報導

中國四川一名以「精準煮蛋」爆紅的24歲網紅「愛吃蛋」近日因火速成立公司、粉絲激增與廣告報價跳升，登上熱搜引發熱議。這名被網友封為「煮雞蛋大神」的內容創作者，靠著「煮蛋要精準到秒」的一系列公式短影片，在全網掀起曬作業風潮，短短9天抖音漲粉逾400萬，成為近期網紅經濟最典型的流量示例。

▲「愛吃蛋」抖音粉絲數超四百萬。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，「愛吃蛋」目前抖音粉絲量已達434.5萬，較12月初的225萬暴增近93%，帶動商業行情同步飆升。第三方平台數據指出，其廣告報價分層明確，1至20秒影片收費14萬元（人民幣，下同，約台幣62.6萬元）、21至60秒為17萬元（約台幣76萬元）、超過60秒則達21萬元（約台幣94萬元）。值得注意的是，12月初60秒影片的廣告價僅2400元（約台幣一萬元），短短半月暴漲近90倍，凸顯在短影片時代，粉絲體量與商業變現速度的巨大落差。

▲他被稱之為「蛋神」。（圖／翻攝自抖音，上同）

報導指出，然而，「愛吃蛋」先前自稱「連續5年每天吃40顆雞蛋，5年間累計吃掉10萬顆」，此言一出，立即遭醫學專家反駁。專家指出，40顆雞蛋含膽固醇約9600毫克，是成人每日建議攝取上限的25倍，長期恐造成高血脂、心血管負擔、肝腎代謝壓力，強調一般成人每日食用1至2顆較為適宜。網友也戲稱，「吃蛋沒害，別被流量害」。

▲▼「愛吃蛋」曾在留言區表示，自己一天吃40顆蛋。（圖／翻攝自微博）

工商資訊顯示，「愛吃蛋」本人已於12月15日在山東建立「鄆城愛吃蛋網路科技有限公司」，註冊資本20萬元，本人持股100％，經營範圍涵蓋網路銷售、直播服務、短影片相關技術等，被認為是其正式商業化布局的第一步。粉絲流量驟升、品牌合作詢問激增，加上成立公司被認為是「抓緊紅利期」的典型操作。