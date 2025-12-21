　
拍抖音模仿張文！男在高鐵「蹲下開袋子」網怒了　店家急道歉

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

▲男子模仿張文。（圖／翻攝自抖音）

記者曾筠淇／綜合報導

隨機砍人事件發生後，許多民眾這幾天都特別提高警覺，注意四周。不過，卻有一名年輕男子特意到高鐵月台、站內拍攝「蹲下開袋子」的影片，還hashtag「搞笑視頻（台灣稱作影片）」。畫面曝光後，引爆眾人怒火，由於該男是一家雞肉店的員工，因此該店也緊急發文道歉。

男「蹲下開袋子」拍抖音模仿張文　引眾怒

一名穿著棒球外套、戴口罩的男子在抖音貼出影片，從畫面可見，他將裝著水瓶的袋子放在地上，並且整個人蹲下來，東張西望，緊接著，他拿出水瓶並往上拋，最後才將水瓶撿起放回袋子內。他也在該則影片寫下「高鐵沒煙霧彈」，並hashtag「高鐵」、「生活vlog」、「推薦」、「搞笑視頻」、「搞笑」。

影片底下，就有網友留言，「這時間點，開這玩笑？覺得很有趣？」「怎麼會在這麼敏感的時間拍這個？」結果該男則回應，「我玩水錯了嗎？」「怕什麼？」

在 Threads 查看

還有網友將影片轉至Threads，引起討論，「想流量想瘋了」、「真的不用出來賣蠢」、「拜託真的不要再有任何形式、理由的模仿行為了，可能讓有心人士覺得模仿也沒什麼就開始爭相模仿，進而導致大眾對危險的敏銳度降低」、「好了！他準備被負評灌爆吧」、「真糟糕，怎麼把令人痛心的事當作好玩」。

黃媽媽私房雞肉發布致歉聲明

「黃媽媽私房雞肉」事後在IG上發布「致歉聲明」，提到關於網路上流傳的爭議影片，造成大眾觀感不佳、引發不安和憤怒，「本人作為品牌負責人，深感自責與歉意」。

不過店家強調，爭議影片中的人物為他們的員工，「並非黃媽媽私房雞肉的品牌負責人（老闆）」，該員工過去因應行銷企劃需求，曾在官方產品介紹影片中，「飾演」老闆的角色，但僅為影片腳本和人設，並非事實，造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，「我們深知是過去行銷操作上的思慮不周，對此我們致上最深的歉意」。

店家指出，此為員工個人帳號行為，並非由公司官方帳號發布，「然因前述的『角色扮演』因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為這是我們默許的行為。對此，我們承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失」。在當前的社會氛圍下，任何針對暴力事件的玩笑，都踩踏道德底線，他們對此零容忍，也不辯解，只有深切反省。

店家最後表示，相關爭議影片已經全數刪除，另外，「 該名涉事員工已即刻解除職務，不再任職於本公司。」之後涉及店家的所有宣傳和拍攝，嚴格限定透過官方認證的帳號發布，並停止任何造成身分混淆的角色扮演行銷，「再次向所有受到驚擾與冒犯的朋友，致上最誠摯的歉意」。

