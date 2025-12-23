清查隨機殺人脈絡　北檢與桃檢針對張文接觸人事全面過濾

▲張文隨機殺人案，檢方針對他在台北、桃園兩地相關作息與接觸的人事全面過濾。圖為楊梅警方在張文住處附近駐守。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

張文發動孤狼式隨機殺人，造成3死11傷慘劇，專責承辦的北檢傳出與桃檢將針對張文在台北、桃園兩地生活作息與接觸的人事全面過濾，以了解其作案過程相關脈絡。桃檢襄閱黃榮德指出，張文在桃園部分除妨害兵役案外，並無其他前科，妨害兵役部分則是屢傳未到案，再加上幾乎不用手機與家人聯繫，很難查出其接觸人事部分，但還是會儘量協助，以釐清其真正作案動機。

▲張文到超商領取他買的犯案工具。（資料照／記者邱中岳翻攝）

據指出，張文學生時期在桃園某高中，過往同學都對他犯下如此駭人聽聞事件訝異不已，師長也對他印象不深；鄰居更多以甚少來往與互動輕輕帶過。楊梅警方也透露，張文並非治安人口，幾乎從未知悉，只有派出所去年送地檢署妨害兵役通知才知道有他，因此基本上根本不知道他這號人物。

桃園桃檢襄閱黃榮德表示，根據承辦檢察官資料顯示，張文在桃園部分除妨害兵役案，主要是其教育召集令無法順利送達，家屬收到教育召集令又無法與其聯繫上才導致遭桃園市後備指揮部送辦，桃檢才於今年7月11日對張文發出通緝令，加上他之前無前科紀錄沒有案底，更加深追查難度。

此外，根據北檢專案人員調查，張文在作案前幾乎沒有使用手機記錄，與家人幾乎斷訊情況下，清查其接觸過人事相對困難許多，但為協助北檢想清查其作案動機，桃檢會透過其他管道幫忙了解。