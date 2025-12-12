　
社會 社會焦點 保障人權

開別人的車遇警盤查直接撞　落跑駕駛被判刑9個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）今年1月間駕駛他人的汽車，行經台中市梧棲區一處管制站時，因為擔心通緝犯身分曝光，竟拒檢還加速衝撞逃離現場，造成安全錐毀損。台中地院法官日前審理此案，考量到阿興有多項前科，最終依駕駛動力交通工具犯對依法執行職務之公務員施強暴罪，累犯，判處他有期徒刑9個月。

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲阿興拒絕接受警方盤查，竟開車加速衝撞並逃離現場。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興今年1月間駕駛他人的車輛，從自動化車道駛入台中市梧棲區中南一路的南泊渠管制站，當時警方正在指揮駕駛人停車接受盤查。

但阿興因毒品案件遭到通緝，當下拒絕接受警方盤查，還加速繞過自動化車道，衝撞毀損安全錐後強行離去。此案經內政部警政署台中港務警察總隊移送偵辦。

台中地院法官表示，經查，阿興先前涉犯施用毒品、販賣毒品、詐欺取財及藏匿人犯等案件，有多項前科，最近一次刑期是在2023年5月執行完畢，結果不到2年竟再度觸法。

法官認為，阿興明知當時警方正在依法執行公務，卻以上述方式妨害公務執行，對警員的人身安全造成危險，還導致公物毀損，耗費公帑，藐視國家公權力的正當執行，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，最終依駕駛動力交通工具犯對依法執行職務之公務員施強暴罪，累犯，判處他有期徒刑9個月，全案仍可上訴。

12/10 全台詐欺最新數據

台中地院

