國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

55%確診男曾買春！「日本1縣」公布梅毒患者人數　創新高

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲日本愛媛縣指出，2025年梅毒確診男性中有超過半數在6個月內有買春經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣2025年梅毒感染人數創史上新高，截至12月17日已確診155例，正式突破2023年創下的142例紀錄。愛媛縣19日公布最新疫調指出，今年的確診者中男性佔113人、女性42人，有54.9%的男性曾在6個月內進行性交易。

根據《愛媛電視台》報導，愛媛縣19日宣布，縣內2025年梅毒確診人數截至17日已打破過往紀錄，已來到155人。自1999年展開梅毒確診人數調查後，2023年曾經一度到達142人，成為最高數字，如今又再度超越。

根據調查結果，松山市的確診人數最多，共92人，占全縣近六成，西條市23人為第二多，接下來則是今治市12人、四國中央市11人，中予及宇和島各有6人，八幡濱市5人。

年齡分布方面，男性感染者以40歲至49歲最多，共27人，20歲至29歲、30歲至39歲則各有24人並列第二，50歲至59歲也有21人，60歲至69歲10人。女性感染者則集中在20歲至29歲之間，以17人居冠，其後則依序為30歲至39歲9人、50歲至59歲6人、40歲至49歲5人。

感染途徑方面，男性約8成、女性約9成是透過與異性間的性接觸感染。令人震驚的是，男性感染者中有54.9%在過去6個月內曾經買春進行性交易。

梅毒由「梅毒螺旋體」病原菌引起，主要透過性行為傳播。患者初期會出現淋巴結腫大等症狀，但隨後症狀暫時減輕，容易導致診斷延誤。若治療不及時，病菌可能侵犯腦部及心臟，造成嚴重併發症甚至危及生命。

愛媛縣梅毒感染案例自2016年開始急劇攀升，衛生當局已啟動緊急應對機制。各地保健所提供電話諮詢服務及免費匿名篩檢，協助民眾及早發現感染。縣政府強烈呼籲民眾正確使用保險套，有感染疑慮者應立即接受檢測，避免疫情進一步蔓延。

 
12/19 全台詐欺最新數據

