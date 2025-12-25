酒駕要入監　兒求延期「存6萬讓母親有錢吃飯」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）因酒駕被判刑5個月，而且檢方不同意予以易科罰金，他向法院聲明異議，希望能延期3個月，讓他可以存到6萬元供母親吃住。不過，台南地院法官認為，阿豪一再聲明異議，已經拖延5個多月，若他真的有意為母親籌錢，應當已經完成，如今卻再次使用這個理由聲請延期執行，顯然難以令人信服，最終裁定駁回。

▲阿豪希望延期入監執行。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿豪在判決書中主張，他是家中的經濟來源，因案需要入監執行5個月，但他想存一些錢給母親當作家用，所以希望能延期3個月執行，讓他有時間存下6萬元，讓母親有錢吃飯、付房租。

不過，台南地院法官認為，經查，阿豪因酒駕案件，今年3月被法院判處有期徒刑5個月確定，但檢察官不同意易科罰金，他在同年7月至12月間多次聲明異議，直到檢方通知到署執行為止，已經歷5個半月。

法官表示，阿豪透過一再聲明異議聲請易科罰金的方式，拖延入監執行5個多月，如果他真的有心存錢供母親生活使用，應當可以在聲明異議的期間完成，但現在他卻以這個理由來聲請延期執行，於法難謂妥適，最終認定他的聲明異議為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

