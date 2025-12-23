酒毒駕惡男撞死人已賠錢　家屬點頭從輕量刑...法院裁定不國審

▲台中林男去年毒駕酒駕撞死人，近日聲請不行國民參與審判，法院認為有理由裁准。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名林男酒駕、毒駕撞死一名杜男、3位民眾受傷。本案原本將由台中地院國民法庭審理，但林男以跟被害人家屬、告訴人均達成調解或和解，並已經賠償完畢，也表明同意寬恕。法院認為，死者家屬同意從輕量刑，林男也認罪，裁定不交國民法庭審判。

林男（22歲）去年12月9日在西屯區一處地點吸食K菸，事發當天早上7點，又跟朋友在北區一間KTV飲酒作樂，共同喝了一瓶威士忌。同日10時41分，林男駕車上路，47分左右行經東區自由路與進德路口時，撞上前方一名杜姓男騎士，另名騎乘腳踏車宋女也遭撞擊，並有多部轎車遭撞。

林男被測出酒測值高達0.98mg/l，另經採集尿液送驗後，發現體內K他命、去甲基K他命呈現陽性反應。被害人杜男傷重死亡，另外宋女等人受傷，檢方依酒駕、毒駕致死等罪起訴林，原本預計由國民法官審理。

▲林男均已完成賠償，被害家屬、告訴人均同意從輕量刑。（圖／ETtoday資料照）



林男聲請不行國民參與審判，稱因為與被害人杜男家屬、告訴人宋女（現已死亡）、黃女等人完成調解、和解成立，均已經依約賠償完畢，家屬均表明寬恕之意，黃女也撤回傷害告訴。除了否認宋女死亡結果與犯行有因果關係，其餘均不爭執，應考量被害家屬欲弭平傷痕、恢復平靜生活之意願，不行國民參與審判。

中院考量，本件聽取被害家屬之意見，同意法官從輕量刑，又考量林男對本案主要犯罪事實與罪名均全部承認，檢方也對不行國民參與審判無意見。由職業法官審理，仍得以兼顧平衡、斟酌反映國民法律感情，因此裁定不行國民參與審判。