　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

▲貴州遵義某個社區內的自來水呈現「水藍色」。（圖／翻攝極目新聞）

▲貴州遵義某個社區內的自來水呈現「水藍色」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴州遵義九瓏台小區多名住戶反映，自2025年4月起，自來水長時間出現異常藍色，部分樓層水色濃重、肉眼可見沉澱物，持續時間長達7個多月，導致住戶不敢飲用、做飯，生活受到嚴重影響。然而，住戶多次向物業與供水單位反映，問題遲遲未獲明確說明，只獲得「上級領導還未回覆」，請住戶耐心等待的說法，引起輿論熱議。

《極目新聞》報導，居民反映貴州省遵義市播州區九瓏台小區自來水「藍得看不到底」，更換管道後發現大量固體藍色堆積，業主（住戶）體檢後有人肺部出現問題。

住戶王先生表示，有住戶4月18日首次發現家裡的自來水變成藍色，「高層顏色淡，低層顏色很深，根本就不敢用。」反映給物業，物業說反饋給自來水公司，但沒有結果，還說是業主家裡使用過清潔廁所的清潔劑。

▲貴州遵義某個社區內的自來水呈現「水藍色」。（圖／翻攝極目新聞）

問題一直持續到11月底，業主們持續反映後，自來水公司才開始著手調查，並對業主家裡的自來水管道進行拆除更換。王先生稱，自來水公司加班加點對小區的自來水管道進行更換，他們看到更換的閥門裡有很多鏽斑，還有大量固體藍色堆積。

王先生表示，自來水目前已不再呈現藍色，但住戶已長時間使用異常水源，擔心對身體造成影響，「在業主要求下，自來水公司安排體檢，檢查結果顯示，有業主肺部出現問題，也有人肝部出現異常，但相關部門至今未就體檢結果給出明確說明。」

▲貴州遵義某個社區內的自來水呈現「水藍色」。（圖／翻攝極目新聞）

王先生提供的住戶群組紀錄顯示，多名住戶持續反映自來水顏色異常，「放了幾分鐘還是藍色」、「水裡有藍色粉末沉澱物」，物業則在群內回應稱，仍在等待上級單位回覆，如需檢測水質，可能要短暫停水配合取樣。

對此，當地水務局21日對外通告稱，九瓏台小區部分業主反映自來水顏色變藍情況屬實，區委、區政府已成立處置工作組。經初步核查，小區進口端水質檢測合格，疑似問題出現在小區內部管網，目前已將相關供水管件及異常水樣封存送檢，結果尚待公佈。

▲貴州遵義某個社區內的自來水呈現「水藍色」。（圖／翻攝極目新聞）

通報強調，針對部分業主反映健康受影響的情況，已組織安排體檢，若確認因水質異常導致身體損害，將積極協助診療，後續也將依調查結果，依法依規處理相關責任問題，確保居民用水安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
捷運收炸彈預告「下午引爆」　台鐵：共構車站全面戒備
中籤最高17.2萬落袋！　3檔新兵上陣
張文隨機砍人4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話
張靖玲就要當主播！「只打卡不上工」　T台祭9大過免職勝訴
林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！苦主崩潰　業者道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

美對台軍售2大危險訊號　陸學者：美軍火商暴利、台灣社會承擔後果

陸央行推出「失信人」解套方案　積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

影/粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口　嘉賓任賢齊：沒愛錯人　

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回：能活著到醫院就是奇蹟

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　同伴勸架遭「炸毛怒吼」逗樂遊客

鑿牆偷走700萬元黃金！陸賊把贓物「埋自家祖墳墓碑」

竹籤插女性指甲、慘殺嬰兒！　日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

美對台軍售2大危險訊號　陸學者：美軍火商暴利、台灣社會承擔後果

陸央行推出「失信人」解套方案　積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

影/粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口　嘉賓任賢齊：沒愛錯人　

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回：能活著到醫院就是奇蹟

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　同伴勸架遭「炸毛怒吼」逗樂遊客

鑿牆偷走700萬元黃金！陸賊把贓物「埋自家祖墳墓碑」

竹籤插女性指甲、慘殺嬰兒！　日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

AI大戰改拚成本控制　OpenAI傳算力毛利率飆升至70%

張文隨機砍人案小橘書受關注　劉世芳允諾：明年再出新版

嚇人！彰化街友持鐮刀+螺絲起子鬧區趴趴走　快打警方上銬送辦

白襪成首站！村上宗隆旅美落腳芝加哥　洋基仍列觀察名單

威脅「炸國防部」已設置炸彈　南韓警方出手了！

3大法官拒絕評議引綠營不滿　劉靜怡：又發動抹黑攻擊不同意見者

北榮拚國際醫療外交　院長陳威明獲「國家非營利組織總經理獎」

中籤最高17.2萬落袋！3檔新兵上陣　能率、威聯通、傑霖首日看俏

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

【米克斯趴車窗邊撒嬌】下秒2汪接連跳進車內男嚇傻XD

大陸熱門新聞

影／劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫超帥走秀

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回

日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

陸「液體口罩」熱銷！號稱阻隔99.9%病毒

女友父與大伯罹癌你會娶嗎？

偷走700萬元黃金！陸賊把贓物埋自家祖墳

阿房宮沒完工！考古新發現：蓋在一片淤泥上

「我家流出藍色自來水」貴州80住戶質疑能喝嗎？

陸央行推出「失信人」解套方案 積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

小米、華為搶賽道！鎖定陸短劇市場千億市場

更多熱門

相關新聞

人在天堂錢在銀行　最美護理師曝病房真相

人在天堂錢在銀行　最美護理師曝病房真相

現代人生活節奏快、壓力大，長期累積下來，身體與心理往往悄悄亮起警訊。擁有「最美護理師」稱號的「護齡姐姐」Connie，從護理師的第一線視角出發，見證無數人生轉折後，最深的體悟只有一句話：「身心靈健康，才是真正撐得住人生的本錢」。

打造高齡健康城市　台東關山衛生所獲認證

打造高齡健康城市　台東關山衛生所獲認證

3歲童車道走出撞死　司機賠280萬緩刑

3歲童車道走出撞死　司機賠280萬緩刑

瘦瘦針減重「25%來自肌肉」　醫破解迷思：跟其他方法差不多

瘦瘦針減重「25%來自肌肉」　醫破解迷思：跟其他方法差不多

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

關鍵字：

遵義水質自來水社區小區顏色異常健康

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

變天！　「全台有雨」時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

福原愛本來沒想再嫁！

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面