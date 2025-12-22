陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

▲貴州遵義某個社區內的自來水呈現「水藍色」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴州遵義九瓏台小區多名住戶反映，自2025年4月起，自來水長時間出現異常藍色，部分樓層水色濃重、肉眼可見沉澱物，持續時間長達7個多月，導致住戶不敢飲用、做飯，生活受到嚴重影響。然而，住戶多次向物業與供水單位反映，問題遲遲未獲明確說明，只獲得「上級領導還未回覆」，請住戶耐心等待的說法，引起輿論熱議。

《極目新聞》報導，居民反映貴州省遵義市播州區九瓏台小區自來水「藍得看不到底」，更換管道後發現大量固體藍色堆積，業主（住戶）體檢後有人肺部出現問題。

住戶王先生表示，有住戶4月18日首次發現家裡的自來水變成藍色，「高層顏色淡，低層顏色很深，根本就不敢用。」反映給物業，物業說反饋給自來水公司，但沒有結果，還說是業主家裡使用過清潔廁所的清潔劑。

問題一直持續到11月底，業主們持續反映後，自來水公司才開始著手調查，並對業主家裡的自來水管道進行拆除更換。王先生稱，自來水公司加班加點對小區的自來水管道進行更換，他們看到更換的閥門裡有很多鏽斑，還有大量固體藍色堆積。

王先生表示，自來水目前已不再呈現藍色，但住戶已長時間使用異常水源，擔心對身體造成影響，「在業主要求下，自來水公司安排體檢，檢查結果顯示，有業主肺部出現問題，也有人肝部出現異常，但相關部門至今未就體檢結果給出明確說明。」

王先生提供的住戶群組紀錄顯示，多名住戶持續反映自來水顏色異常，「放了幾分鐘還是藍色」、「水裡有藍色粉末沉澱物」，物業則在群內回應稱，仍在等待上級單位回覆，如需檢測水質，可能要短暫停水配合取樣。

對此，當地水務局21日對外通告稱，九瓏台小區部分業主反映自來水顏色變藍情況屬實，區委、區政府已成立處置工作組。經初步核查，小區進口端水質檢測合格，疑似問題出現在小區內部管網，目前已將相關供水管件及異常水樣封存送檢，結果尚待公佈。

通報強調，針對部分業主反映健康受影響的情況，已組織安排體檢，若確認因水質異常導致身體損害，將積極協助診療，後續也將依調查結果，依法依規處理相關責任問題，確保居民用水安全。